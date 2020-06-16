İstanbul'un yeni emniyet müdürü 'Zafer Aktaş' oldu
|16 Haziran 2020 02:18
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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
Zafer AKTAŞ
İl Emniyet Müdürü
1.Sınıf Emniyet Müdürü
1964 yılında Çanakkale'de doğdu.
1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığının 26.10.2016 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak olarak görev yaptı.
İçişleri Bakanlığının 27.12.2018 tarihli kararnamesi ile Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sayın Müdürümüz Zafer AKTAŞ Balıkesir nüfusuna kayıtlı olup evli ve 2 çocuk babasıdır.
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