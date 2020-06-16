THY ABD'deki Türkler için New York'tan özel sefer düzenleyecek
|16 Haziran 2020 04:27
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Türkiye'nin New York Başkonsolosluğundan yapılan duyuruda, ''Türk Hava Yolları tarafından 17 Haziran 2020 Çarşamba günü, New York yerel saatiyle 18.45'te JFK Havalimanı'ndan İstanbul'a özel bir sefer (TK4902) düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu seferle ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın biletlerini aşağıdaki satış kanallarından biri üzerinden en kısa sürede temin etmeleri gerekmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.
Biletlerin, THY çağrı merkezi ve nycinfo@thy.com e-mail adresi ile THY New York ofisinden temin edilebileceği bildirildi.
Duyuruda, Kovid-19 belirtileri gösteren veya daha öncesinde Kovid-19 tanısı konulmuş olanların uçuşa kabul edilmelerinin yolcu güvenliği bakımından mümkün olamayacağı bilgisine yer verildi.
Ayrıca, yolcuların normal şartlarda hakkı olan kabin bagajlarının salgına karşı tedbirler çerçevesinde uçuş kabinine alınmalarına izin verilmeyeceği belirtilerek, bagajların bilet işlemleri sırasında uçağa yüklenmek üzere bırakılması önerildi.
THY tarafından 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den özel sefer yapılmıştı.
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