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FETÖ'cülere geçit verilmedi, olay 48 dakikada çözüldü

FETÖ'den temizlenen Emniyet, Dink, Rahip Santoro ve Zirve Yayınevi cinayetlerine benzer tahrik ve senaryolara bu kez geçit vermedi. Azınlıkları hedef alan saldırı ve tehdit mesajlarının failleri saatler içinde bulundu. İşte zamana karşı yarışan polisin 4 olayı çözme öyküsü
 16 Haziran 2020 06:51
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FETÖ'cülere geçit verilmedi, olay 48 dakikada çözüldü

İstanbul Emniyeti içerisinde temizlenen FETÖ'cülerin tarik ve senaryolarına izin verilmedi. Polis ekipleri azınlıkları hedef alan saldırıları zamana karşı bir yarışla kısa sürede aydınlattı. İşte zamana karşı yarışan polisin 4 olayı çözme öyküsü. Toplumun sinir uçlarına dokunan saldırılar zincirinin ilki 8 Mayıs cuma günü Bakırköy'deki Surp Asdvadzazin Klisesi'nin giriş kapısının yanıcı madde dökülerek ateşe verilmesiyle meydana geldi.

200 SAATLİK GÖRÜNTÜ TARANDI

Yapılan ihbar üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Terör, İstihbarat ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinin de desteğinde yapılan çalışmalarda kilise çevresine bulunan güvenlik kameralarını tek tek incelendi. Toplam 158 güvenlik kamerası ve MOBESE kamera kayıtlarındaki 200 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri şüphelinin taksiden indiği yeri ve sonrasında gittiği adresi belirledi. Yapılan operasyon sonrası saldırgan Murat K. olaydan 9 saat sonra adresinde yakalandı.

ZAMANA KARŞI YARIŞ


Polis ekipleri azınlıkları hedef alan saldırıları kısa bir süre içerisinde çözdü.
Bakırköy'de kilise kapısını yakan şüphelinin yakalanmasının ardından ikinci tahrik 23 Mayıs cumartesi günü Üsküdar Kuzguncuk'taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin kapısındaki haçın yerinden sökülmesiyle yaşandı. Kilisenin haçının yerinde olmadığının 3 gün sonra fark eden kilise vakfı emniyete başvurdu. Üsküdar İlçe Emniyeti ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 300 saatlik görüntüyü adeta zamanla yarışarak izleyen ekipler saldırganın kimliğine ulaştı ve kaçış güzergahını belirledi. Saldırgan Mazlum D. Olaydan 24 saat geçmeden Yavuztürk Mahallesi Ayvacı sokakta saklandığı evde yakalandı.

TEHDİT MAİLLERİ GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri Mazlum D.'nin olay günü konuştuğu herkesin ifadesine başvurdu. Saldırganların yakalanmasıyla kiliselere yapılan saldırılar üzerinden toplumsal kaos çıkarmak isteyen kirli ellerin provokasyon girişimleri İstanbul Emniyeti tarafından boşa çıkarılırken, bu defa da Dink Vakfına gönderilen iki tehdit mesajı ile toplumun sinir uçlarıyla oynandı. Kiliselere saldıran faillerin 24 saat geçmeden yakalanmasıyla kaos ve kargaşa hevesleri kursaklarında kalan kirli eller bu defa Dink Vakfına gönderilen tehdit içerikli mailler üzerinden provokasyon çağrısında bulundu.

48 dakikada olay çözüldü

Kilise saldırganlarını kısa sürede yakalayarak büyük bir tahriki engelleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü hızlı refleks göstererek Dink Vakfı'na 27 ve 30 Mayıs'ta 3 gün arayla gönderilen tehdit içerikli elektronik postaları gönderen faillerin peşine düştü. 27 Mayıs'ta gönderilen tehdit mailine ilişkin, oluşturulmak istenen provokasyona karşı adeta zamanla yarışan Siber Şube'nin "Sanal Devriye" birimi mail izlerini tarayarak 20 saat içerisinde ardından mailin Konya'dan gönderildiği, gönderenin ise Hüseyin Ateş olduğunu tespit etti. Dink Vakfına ikinci tehdit maili 30 Mayıs günü gönderildi. Vakfın durumu emniyeti bildirmesinden 48 dakika sonra şüpheli Ersin Başkan Zeytinburnu'nda yakalandı. Konya'dan İstanbul'a getirilen Hüseyin Ateş ile Ersin Başkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahin Şen
Yeni Şafak
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