1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pençe Kartal Operasyonu Türkiye için ne anlama geliyor?

Yurt içindeki terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Irak kuzeyinden Suriye kuzeyine, Libya'dan Doğu Akdeniz'e geniş bir alanda operasyonel olarak varlık gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kartal Harekatıyla tüm sahalara mesaj verdi
 16 Haziran 2020 07:06
Yazdır
Pençe Kartal Operasyonu Türkiye için ne anlama geliyor?

Harekatın mesajları şöyle:

1- Irak kuzeyindeki yerel güçlere, "son günlerde PKK terör örgütü ile Sincar'dan Karacak'a ve Kandil'e kadar artan münasebetler ve terör örgütleriyle yapılan iş birliklerine karşı, nerede olursa olsun terörle mücadele" kararlılığı teyit edilmiş oldu.

2-Irak'ın yeni başbakanı ve hükümetine, "Irak, terör örgütünü temizlemezse Türkiye'nin operasyonlarının derinliğe bakılmaksızın süreceği" mesajı verildi.

3-İran'a, "PKK uzantısı PJAK'ın Türkiye'ye yönelik saldırıları engellenmediği taktirde operasyonların artan genişliğinin bu bölgelere de uzanabileceği" hatırlatılmış oldu.

4-Suriye'de bulunan terör örgütü PKK'yı destekleyen ve Irak'taki terörist sistemi Suriye'ye taşıma faaliyetlerini sürdüren ABD ve Rusya başta olmak üzere PKK destekçilerine, "Suriye'de de terörün barındırılmayacağı" mesajı net olarak verilmiş oldu.

5-Pençe-Kartal Harekatı, tüm dünya kamuoyuna, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı ve silahlı kuvvetlerin gücünün pekiştirildiği başarılı bir harekat oldu. PKK'lı teröristleri barındıran hatta Libya'da Hafter'i destekleyen ülkelere karşı net mesaj olarak değerlendirildi.

Merkezden komuta

Operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından Akar, üslerine dönüş yolunda olan pilotlara telsizden seslendi. Pilotları başarıyla tamamladıkları görevlerinden dolayı tebrik eden Akar, şunları söyledi: "Pençe-Kartal Operasyonumuz, sizlerin fedakarlığı ve kahramanlığıyla başarıyla tamamlandı. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üs bölgelerimizi taciz eden, buralara saldırı planlayan terör yuvaları teröristlerin başlarına yıkıldı. Bundan dolayı hepinizi kutluyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı sizi, şahsım, Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız adına kutluyorum. Vatan size minnettar." Pilotlar da Bakan Akar'ın sözlerinin ardından telsizden "Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü olan bizler her zaman göreve hazırız" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, o ismi daha önce arayıp görevi tebliğ etmiş
16 Haziran 2020 13:56		 Perinçek, Öcalan ile olan fotoğrafını yorumladı... Gelincik toplayıp verdi!
16 Haziran 2020 11:36
Abdulhamit Gül'den darbe davaları ve Topuz'a verilen cezaya açıklama
16 Haziran 2020 11:18		 Emine Erdoğan'dan dünya liderlerinin eşlerine 'Kovid-19' mektubu
16 Haziran 2020 11:16
Fahrettin Koca: Maskesiz dolaşanları uyaralım
16 Haziran 2020 11:08		 Vaka sayısı bu sınırı aşarsa, kısmi yasaklar gelebilir
16 Haziran 2020 10:52
'Bingöl'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada'
16 Haziran 2020 10:48		 Bakan Varank: Aşı için hayvan deneyleri bugün başlayacak
16 Haziran 2020 10:08
Bakan Koca'dan maskeli yaşam için ilginç paylaşımlar
16 Haziran 2020 08:43		 'Yeni bir kısıtlamaya şu aşamada ihtiyaç yok'
16 Haziran 2020 08:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - Adliyeden kaçan zanlıda virüs çıktı, adliyedeki temaslıları karantinaya alındı14:26 - Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü 5 yaralı14:15 - Kadın girişimci ve ihracatçılar için 'network platformu' oluşturulacak14:09 - EBA'da sınırlamalar kalktı, 7/24 kullanılabilecek14:05 - Dört başlıkta yükseköğretimde norm kadro süreci!14:02 - Adana'da FETÖ sanığına etkinlik pişmanlık indirimi13:56 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:56 - Erdoğan, o ismi daha önce arayıp görevi tebliğ etmiş13:51 - Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadının testi pozitif çıktı13:47 - Farklı bir hastalığı olmak virüsü şiddetli geçirmede etken mi? İşte cevabı
13:40 - Tokat'ta son iki günde 20 pozitif vaka13:37 - Meteorolojiden kuzey ve iç kesimler için sağanak uyarısı13:36 - YKS'ye girecek 30 bin adayın sınav merkezi değiştirildi13:32 - Yeni taksi açıklaması plaka fiyatlarını düşürdü13:27 - O ilde evlerde koronavirüs taraması yapılacak13:26 - MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi13:18 - 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya'nın, öğretmen eşine yaptıkları herkesi şok etti
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkılamayacak. Toplam 42 il oldu
16 Haziran 2020 tarihli atama kararları yayımlandı. 4 ilin emniyet müdürü değişti
Vaka sayısı bu sınırı aşarsa, kısmi yasaklar gelebilir
İstanbul'un yeni emniyet müdürü 'Zafer Aktaş' oldu
22 enstitü, fakülte kuruldu, 26'sı ise kapatıldı
Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı
Nikah ve düğünlerde oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi olmayacak
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda167 kişiden 112'si gözaltına alındı
6 gün 5 gece 2 yetişkin 2 çocuk herşey dahil 2000 TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu anda dinlenen türkü 2
metro turizm'in halka arz edilmesi 2
atatürkçülüğün ruhuna el fatiha okuyabiliriz 1
muslera'nın ayağının kırılması 3
parsel parsel sattı 2
Halit Bilgiç 1
kenafir gözlü 2
14.06.2020 ç.rizespor vs galatasaray maçı 4
dilenci 1
kiraz 1
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 Öğretmen 5 Çocuk Gelişimcisi Alacak
TEİAŞ Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kütahya Hisarcık SYDV Personel Alım İlanı
Kırklareli Pehlivanköy SYDV Personel Alım İlanı
Kayseri İncesu SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Bozcaada SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 3 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam