Pençe Kartal Operasyonu Türkiye için ne anlama geliyor?

Harekatın mesajları şöyle:

1- Irak kuzeyindeki yerel güçlere, "son günlerde PKK terör örgütü ile Sincar'dan Karacak'a ve Kandil'e kadar artan münasebetler ve terör örgütleriyle yapılan iş birliklerine karşı, nerede olursa olsun terörle mücadele" kararlılığı teyit edilmiş oldu.

2-Irak'ın yeni başbakanı ve hükümetine, "Irak, terör örgütünü temizlemezse Türkiye'nin operasyonlarının derinliğe bakılmaksızın süreceği" mesajı verildi.

3-İran'a, "PKK uzantısı PJAK'ın Türkiye'ye yönelik saldırıları engellenmediği taktirde operasyonların artan genişliğinin bu bölgelere de uzanabileceği" hatırlatılmış oldu.

4-Suriye'de bulunan terör örgütü PKK'yı destekleyen ve Irak'taki terörist sistemi Suriye'ye taşıma faaliyetlerini sürdüren ABD ve Rusya başta olmak üzere PKK destekçilerine, "Suriye'de de terörün barındırılmayacağı" mesajı net olarak verilmiş oldu.

5-Pençe-Kartal Harekatı, tüm dünya kamuoyuna, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı ve silahlı kuvvetlerin gücünün pekiştirildiği başarılı bir harekat oldu. PKK'lı teröristleri barındıran hatta Libya'da Hafter'i destekleyen ülkelere karşı net mesaj olarak değerlendirildi.

Merkezden komuta

Operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından Akar, üslerine dönüş yolunda olan pilotlara telsizden seslendi. Pilotları başarıyla tamamladıkları görevlerinden dolayı tebrik eden Akar, şunları söyledi: "Pençe-Kartal Operasyonumuz, sizlerin fedakarlığı ve kahramanlığıyla başarıyla tamamlandı. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üs bölgelerimizi taciz eden, buralara saldırı planlayan terör yuvaları teröristlerin başlarına yıkıldı. Bundan dolayı hepinizi kutluyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı sizi, şahsım, Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız adına kutluyorum. Vatan size minnettar." Pilotlar da Bakan Akar'ın sözlerinin ardından telsizden "Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü olan bizler her zaman göreve hazırız" ifadelerini kullandı.