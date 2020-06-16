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Beyaz eşyacılar muradına erecek!

Ev alımlarının artması ve düğün sezonunun başlamasıyla mobilya ve beyaz eşyada hareketlilik bekleniyor. Sektör temsilcileri, üç aylık açığı hızlı kapatacaklarını söylüyor.
 16 Haziran 2020 07:43
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Beyaz eşyacılar muradına erecek!

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Kamu bankalarının başlattığı kredi destek paketi birçok sektöre hareketlilik getirdi. Düğün sezonunun başlaması ve gayrimenkul piyasasının canlanmasıyla, beyaz eşya ve mobilya sektöründe işlerin açılması bekleniyor.

Kamu bankalarının 1 Haziran'da yaptığı ortak açıklamada birçok alanda kredi imkanı sunulmuştu. Böylece yerli üretim yapan mobilya, ev tekstili, beyaz eşya gibi sektörleri desteklemek amacıyla 6 ay ödemesiz ve düşük faizli kredi destek kampanyası başlatılmıştı.

Gayrimenkul alımları ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri satışlarında artış olacağını belirten sektör temsilcileri, üç aylık açığı kapatacaklarını dile getirdi.

Satışlar artıyor

Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı Ali Yıldız, açıklanan paketin beyaz eşya sektörüne hareketlilik getireceğini dile getirdi. Yıldız, "Açıklanan paket gayrimenkul satışlarını artırdı. Bu aynı zamanda beyaz eşya sektörüne de olumlu etki sağlayacak. Hizmet sektörü 15 Mart'tan bu yana süreci sıkıntılı geçirmişti. Şimdi krediler de uzun vadeye yayıldı. Özel bankaların da bu tür destekleri vermesini bekliyoruz. Temmuz ayında düğünlerin başlamasıyla birlikte üç aylık sıkıntımızı atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni ev, yeni eşya

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, paketin tam zamanında sunulduğunu belirtti. Yeni kontrollü dönemin başlamasıyla tüketicilerin de ötelenmiş olan ihtiyaçlarını almaya başlayacağını söyleyen Güleç, "Paket piyasayı da hareketlendirecek, olumlu etkileri olacak. Hem düğün sezonu açıldı hem de yeni evlerle birlikte taşınmanın en yoğun olduğu döneme giriyoruz. Yeni eşyalar da alınacak. Sektör için olumlu dönem başlayacak" diye konuştu.

Yüzde 15 arttı

Küçük Ev Aletleri Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (KESİD) Başkanı Bülent Durlanık, küçük ev aletleri alımında hareketliliğin başladığını söyledi. Nisan ve mayıs ayında düşüşler olduğunu belirten Durlanık, "Şu sıralar hareketlilik başladı. Hem Babalar Günü hem de yeni ev alımları piyasayı olumlu etkiledi. Geçen yılın 15 Mayıs-15 Haziran ile bu yılın aynı dönemini kıyasladığımızda yüzde 10-15 düzeyinde bir artış var" diye konuştu. Ağırlıklı olarak elektrikli süpürge ve mutfak aletleri alındığını kaydeden Durlanık, elektrikli süpürgelerinde dikey ve torbasız modellerin tercih edildiğini ifade etti.

İhtiyaca yönelik ürünler alındı

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, küçük elektrikli ev aletlerinin, hem Türkiye'de hem de dünyada pandemi sürecinde diğer sektörlere göre nispeten daha az etkilendiğini ifade etti. 20 Mart'tan bu yana sektör olarak yüzde 25 negatif etkinin olduğunu belirten Kolbaşı, "Daha çok mutfak gereçleri, kişisel bakım aletleri, lükse girmeyen ihtiyaca yönelik ürünlere yönelme oldu. Pozitif yönde, ekmek yapma makinesi, kişisel bakım ile ilgili ürünler öne çıktı. Yeni normalleşmeyle birlikte şu sıralar en çok banyo baskülü satılıyor" dedi.

Alınan ekonomik kararların olumlu etkilerini gördüklerini açıklayan Kolbaşı, ihtiyaç kredisinin de ev aletlerindeki olumlu etkilerinin önümüzdeki süreçte görüleceğini sözlerine ekledi.
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