Vatan borcu diyerek kurallara uyun!

Yeni tip koronanavirüs Kovid-19'a karşı İstanbul'un da arasında bulunduğu pek çok kentte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tüm uyarılarına rağmen vaka sayısındaki artış sürüyor. Bilim insanları ve kent valilikleri artışın devam etmesi halinde yeni önlemlere başvuralacağı konusunda vatandaşları uyardı.

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yaptığı açıklamada, "maske-mesafe-el hijyeni" kurallarına sıkı uyum gerektiğini söyledi. Ünal, şunları dedi:

"Kurallara uyum olmazsa yeni vaka sayısı artabilir ve vaka sayısı artarsa daha önceki kurallara geri dönmek zorunda kalabiliriz. Dışarılarda maskesiz gezen vatandaşlarımız var, mevcut sosyal mesafe kuralı bazen yerine getirilmiyor. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber kurallara uyumda problemler meydana geldi. Şu anda bu kuralları yeniden hatırlayıp bu bir 'Vatan borcudur' diyerek kurallara uyup bunu yavaşlatacağız. Ya dişimizi sıkıp kurallara uyup düzgün gideceğiz ya da uymayacağız, sonuçlarına hep beraber ödeyeceğiz, bu kadar basit. 30 Mayıs'tan bugüne son rakamlarda yüzde 50 artış meydana geldi."

Can kaybı artacak

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da gevşemeyle birlikte yaşanan vaka artışla ilgili şu uyarılarda bulundu: "Birden bire tedbirlerle binler düzeyinde tuttuğumuz vaka sayılarının tedbirler kaldırıldığında artması beklenen bir durumdu. Önemli olan tedbirler kalktığında halkın maskeli ve mesafeli yaşama uyum göstermesi. Görüyoruz ki böyle bir uyum yok. Yoğun bakım ve solunum cihazına bağlanan hasta sayısı artıyor ve göreceğiz ki bunlarla birlikte ölüm sayılarımız da artacak. En büyük sorunlarımızdan biri de şehirler arası dolaşım. Şu anda iller arası değişmelerden dolayı bütün illerde belirgin bir artış var. İller arası yer değiştirmelerde belki test yapılıp testin sonucunu aldıktan sonra o kişiye izin verilebilir. Sıcakta bu salgın bitmiyor, pandeminin mevsimi olmaz. Vaka sayısı azalacaksa bunun tek yolu var, alınacak önlemler. Maskeli ve mesafeli yaşam. Başka bir yol yok. Yakın bir zamanda aşı bulunacağına dair beklenti yok. Toplumsal bağışıklıkla bu işin bitmesi pek görülmüyor."

Birinci dalganın henüz geçmediğini söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel de gelecek hafta artış sürürse yeni tedbirlerin gelebileceğini söyledi.

Nikahlar kıyıldı düğünler yapıldı

Türkiye genelinde Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde iptal edilen nikahlar kıyılmaya başladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm kentlerde çiftler sosyal mesafe ve maske kurallarına uyum göstererek dünya evine girdi. Kısıtlı davetli sayısıyla gerçekleştirilen törenlere katılanlar salona ateş ölçülerek alındı. Evlilik cüzdanları da dezenfekte edilerek gelin ve damada verildi. İstanbul'da salgında 90 gündür ibadete kapalı olan kiliselerde de nikah törenleri yapıldı. İlk sosyal mesafeli ve maskeli kilise düğünü de Ortaköy'de bulunan Meryem Ana Kilisesi'nde gerçekleşti.