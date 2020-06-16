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Burundan nefes al virüsten korun

Doğru nefes almanın önemine dikkat çeken uzmanlar, koronavirüsten korunmak için nefesin mutlaka burundan alınıp verilmesi gerektiğini vurguluyor
 16 Haziran 2020 08:02
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Burundan nefes al virüsten korun

Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için doğru nefes almanın önemini vurgulayan nefes eğitmeni Ayça Özdem Kurt, koronavirüs salgınından korunmak için solunumun mutlaka burundan yapılması gerektiğini söyledi.

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: Koronavirüs salgınından korunmak için maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymanın yanı sıra doğru nefes alıp vermek de bir o kadar önemli. Nefes eğitmeni Ayça Özdem Kurt, virüsten korunmak için organizmanın doğru oksijenlenmesi gerektiğini belirterek nefesin burundan alınıp verilmesi gerektiğini söyledi.

'Nefes egzersizi yap'

Maske takılıyken solunum sorunu yaşayanlara da nefes egzersizi yapmalarını öneren Kurt, şunları söyledi: "Burun boşluğunda hava adeta bir laboratuvara girmiş gibi olur. Öncelikle mikrop ve virüsler ayıklanır ve mukoza tarafından tutulur. Hava, burun boşluğunda nemlenir ve ısısı ayarlanır. Nefesler hep sakin ve yumuşak olmalı. Maske ile nefes almakta zorlanan kişiler alışamıyor ve sıkıntı çekiyorlarsa, özellikle de nefes darlığı varsa bir akciğer uzmanına görünmeli."

Sağlıklı bir yaşamın formülünün doğru nefes almak olduğunun altını çizen Kurt, koronavirüs salgınından da bu sayede korunulabileceğini söyledi. Kurt, "Burun sayesinde alınan nefes, akciğerlere ulaşmadan önce ısıtılır, nemlendirilir ve temizlenir. Burnumuzun bu arıtma ve iklimlendirme işlevleri, akciğerlerimiz ve genel sağlığımız için çok önemlidir. Virüsten korunmak için de organizmanın oksijenlenmesi doğru olmalıdır. Doğru oksijenlenmek için nefesi mutlaka burundan alıp vermeliyiz. Burunun mükemmel bir laboratuvar olduğunu unutmamalıyız. Ağızdan verilen nefes orantısız karbondioksit kaybetme anlamına gelebilir" diye konuştu.

'Hastalıklara neden olur'

Burundan alınan nefesin daha sağlıklı olduğunu söyleyen Kurt, ağızdan alınan hava ile mikropların direkt insan vücuduna girdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle uykuda, hareket halinde ve dinlenirken nefesi burundan alıp vermek önemlidir. Organizmamız normalde nefes almak için büyük bir enerji sarf etmezken, ağızdan alınan verilen nefeste ekstra enerji harcarız. Yanlış nefes almak uzun vadede astım, uyku apnesi, panik atak, uykusuzluk, kalp damar sorunları, baş ağrısı gibi pek çok hastalığa sebep olabilir."

'YANLIŞ BİLGİ'

"Nefesi burundan al ağızdan ver" bilgisinin yanlış bir bilgi olduğunu da söyleyen Kurt, şunları anlattı:

"Havanın burundan geçerek çıkması çok önemlidir; daha az karbondioksit kaybederiz, nefesi verirken de burun içinin nemlenmesi gerçekleşir, bu da bir sonraki nefese bizi hazırlar. Burnu tıkalı kişiler için, eğer majör bir kemik eğriliği yoksa egzersiz yaparak burnu açmaya çalışmak mantıklı olabilir."
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