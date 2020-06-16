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En fazla taklit zeytinyağında

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teşhir ettiği taklit ve tağşiş ürünlerde en çok zeytinyağı bulunuyor. Zararlı maddelerin katıldığı zeytinyağı, sosyal medya üzerinden vatandaşlara satılıyor. Uzmanlara göre, olayda ön plana çıkan "Ayvalık" ismini kullanan sahtekarlara ağır ceza verilmeli
 16 Haziran 2020 08:06
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En fazla taklit zeytinyağında

Milliyet Gazetesinden Cihat Aslan'ın haberine göre: Tarım ve Orman Bakanlığı her sene gıdada tağşiş ve taklit yaparak tüketicileri aldatan firmaları teşhir ediyor. Bu yıl da 12 Haziran'da yayımlanan yeni listede 69 firmaya ait 136 parti ürün yer aldı. Bu yıl da listede taklit ve tağşişte ilk sırada zeytinyağları yer aldı. Taklit ve tağşiş yapan firmaların ise Bilecik Osmaneli, Bursa Orhangazi, Manisa Akhisar ve Aydın Efeler Merkez'de yoğunlaştığı dikkat çekti. Bu firmaların yanı sıra sosyal medyadan harekete geçen sahtekarların, kaliteli zeytinyağı ile bilinen "Ayvalık zeytinyağı"nın adını kullanarak vatandaşları aldattığı ortaya çıktı. Bu sahtekarlardan "Ayvalık Tam Organik Zeytinyağı" adıyla faaliyet gösteren dolandırıcıların telefonlarına bir daha ulaşılamadı.

En fazla taklit zeytinyağında
'Motor yağı kokusu'

Milliyet olarak, çok sayıda vatandaşa "Ayvalık Zeytinyağı" adı altında satış yapan firmanın sosyal medyada yer alan numarasını aradığımızda telefon açılmadı, mesajımıza dönülmedi. Firmaya sosyal medya üzerinden ulaşan mağdurlardan Mine Sönmez Taş, "Kampanyadan yararlanıp zeytinyağı aldım. Bin pişman oldum. Ne rengi ne kokusu ne tadı zeytinyağına benziyor. Kokusu motor yağı gibi. İnsan sağlığını hiç hesaba katmayan bu kişiler ceza almalı" dedi. Mağdurlardan İsmail Okutan ise "18 litre bir büyük teneke zeytinyağı aldım. Aldığıma pişman oldum. Geri vermek istedim, almadılar" diye konuştu.

'Erken hasat' yalanı

Arkadaşının tavsiyesiyle sahtekar firmadan zeytinyağı alan Aysun Aclı: "Ben böyle iğrenç bir yağ görmedim. Daha önce bu markadan bir arkadaşım alıp getirmişti, çok memnun kalmıştım. Aynı marka olunca bir de kampanya var diye 10 litre aldım. Ama değil erken hasat, zeytinyağı bile değil.

O koku, o tat bildiğin motor yağı."

Mağdur Mehmet Güler: "Savcılığa firma ve firma adına hareket eden O.G. hakkında 'halk sağlığını tehlikeye atmak' ve 'Ticaret Kanunu'na aykırı işlem tesis etmek'ten suç duyurusunda bulunacağım. Amaç parayı almak değil, bu dolandırıcılar özellikle halk sağlığını tehlikeye atıyorlar. Hala satış yapabiliyorlar."

'Ayvalık ismi marka değerinde'

Milliyet'e konuşan uzmanlar, caydırıcı cezaların olmaması nedeniyle bu sahtekarların hala satışa devam edebildiklerini söyledi. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet: "Zeytinyağı bir cazibe merkezi, diğer bitkisel yağlara göre de fiyatı yüksek olduğu için tağşiş riski artıyor. Fiyatı pahalı olan ürünlerde hep böyle oluyor. Taklit ve tağşiş olan listedeki yağlar da Türk Gıda Kodeksi mevzuatına uygun değil. Ülkemizin her yerinden çıkan kaliteli natürel zeytinyağları güzeldir. Ayvalık zeytinyağı ise marka değeri kazandığı ve coğrafi tescilini aldığı için o zamandan beri o bölgede yetişen zeytinyağlarının 'Ayvalık' adı altında satılması gerekiyor. Ayvalık halkı yıllardır emek veriyor. Dolayısıyla o bölgenin zeytinyağını tadıp beğenen büyük bir kitle ve rağbet oluştu."

'Cezalar yetersiz'

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki Paydaş: "Her sene yayınlanan taklit ve tağşiş listelerinde natürel sızma zeytinyağı olup natürel sızma özelliği taşımayan yağın yanı sıra insan tüketimine uygun olmayan, sadece kozmetik ve sabun üretiminde kullanılması gereken yağların karıştırıldığını görüyoruz. Buradaki amaç, daha değersiz bir şeyi, yüksek paraya satmak. Bu kapsamda cezaların daha caydırıcı şekilde artırılması gerektiğine inanıyoruz. Bir daha bu işlemleri yapamayacakları bir yaptırım gerekiyor."
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