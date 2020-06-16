DP'den Gökçek'e suç duyurusu
|16 Haziran 2020 08:08
|Yazdır
Suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan DP Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay, Gökçek ve dönemin AK Partili Belediye Meclis üyelerinin görevlerini kötüye kullanarak aldıkları meclis kararlarıyla mülkiyeti DP'ye ait olan genel merkez binası ve kampüs alanının hukuksuz bir şekilde ellerinden alınmaya çalışıldığını ifade etti. Bahse konu parselin 2008'de SİT alanı ilan edildiğini, İdare Mahkemesi'nce bu kararın iptal edildiğini anımsatan Küçükay, "2014 yerel seçimleri öncesinde şu an mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın Demokrat Parti'den belediye başkan adayı olması gündeme gelmiş, bunun üzerine Gökçek ve AK Partili üyeler, 13 Aralık 2013 tarihinde gece yarısı yeniden haksız ve mesnetsiz bir karar alarak genel merkezimizin imarıyla oynamış, 'sosyal kültürel kullanım alanı' ilan edilmiştir" dedi.
'İptal edildi'
Küçükay, "Yargıya giderek Ankara 8. İdare Mahkemesi'nde açtığımız dosya ile Gökçek ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı haksız, hukuksuz, dayanaksız karar iptal edilmiştir. Bu karar Danıştay denetiminden de geçerek kesinleşmiştir" ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan, o ismi daha önce arayıp görevi tebliğ etmiş
16 Haziran 2020 13:56
|Perinçek, Öcalan ile olan fotoğrafını yorumladı... Gelincik toplayıp verdi!
16 Haziran 2020 11:36
|Abdulhamit Gül'den darbe davaları ve Topuz'a verilen cezaya açıklama
16 Haziran 2020 11:18
|Emine Erdoğan'dan dünya liderlerinin eşlerine 'Kovid-19' mektubu
16 Haziran 2020 11:16
|Fahrettin Koca: Maskesiz dolaşanları uyaralım
16 Haziran 2020 11:08
|Vaka sayısı bu sınırı aşarsa, kısmi yasaklar gelebilir
16 Haziran 2020 10:52
|'Bingöl'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada'
16 Haziran 2020 10:48
|Bakan Varank: Aşı için hayvan deneyleri bugün başlayacak
16 Haziran 2020 10:08
|Bakan Koca'dan maskeli yaşam için ilginç paylaşımlar
16 Haziran 2020 08:43
|'Yeni bir kısıtlamaya şu aşamada ihtiyaç yok'
16 Haziran 2020 08:35