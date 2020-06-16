1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

22 enstitü, fakülte kuruldu, 26'sı ise kapatıldı

YÖK Başkanlığının önerisi doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 22 yeni fakülte ve enstitüsü kuruldu. 26'sı ise kapatıldı.
 16 Haziran 2020 08:11
Yazdır
22 enstitü, fakülte kuruldu, 26'sı ise kapatıldı

YÖK Başkanlığının önerisi doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 22 yeni fakülte ve enstitüsü kuruldu. 26'sı ise kapatıldı.

Ayrıca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde akademik birimi,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, kuruldu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi adı altında birleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Ali Fuat Paşa Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARAR

Karar Sayısı: 2654

Bazı yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak enstitü, fakülte, yüksekokul ve akademik birim kurulması, kapatılması, birleştirilmesi veya adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu ve ek 158 inci maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kocaeli Üniversitesinden sınav iptali açıklaması
15 Haziran 2020 16:33		 LGS'ye giriş bilgileri yayımlandı
13 Haziran 2020 09:06
Webometrics, Türk Üniversitelerini sıralamaya alacağını açıkladı
12 Haziran 2020 23:04		 YÖK'ten Doçentlik başvurularına dair açıklama
12 Haziran 2020 18:06
Özhan Sağlık, Webometrics'deki olay üzerine açıklama yaptı
11 Haziran 2020 11:01		 Üniversite öğrencilerinin yaz okulu kaygısı
10 Haziran 2020 10:07
Tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerine ek süre
10 Haziran 2020 09:52		 YÖK Başkanı Saraç 'Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi' ile görüştü
06 Haziran 2020 10:24
Türkiye'nin ilk dijital mezuniyet töreni
05 Haziran 2020 08:05		 Türk Üniversiteleri, intihalden dolayı Webometrics'ten çıkarıldı
04 Haziran 2020 16:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - Adliyeden kaçan zanlıda virüs çıktı, adliyedeki temaslıları karantinaya alındı14:26 - Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü 5 yaralı14:15 - Kadın girişimci ve ihracatçılar için 'network platformu' oluşturulacak14:09 - EBA'da sınırlamalar kalktı, 7/24 kullanılabilecek14:05 - Dört başlıkta yükseköğretimde norm kadro süreci!14:02 - Adana'da FETÖ sanığına etkinlik pişmanlık indirimi13:56 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:56 - Erdoğan, o ismi daha önce arayıp görevi tebliğ etmiş13:51 - Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadının testi pozitif çıktı13:47 - Farklı bir hastalığı olmak virüsü şiddetli geçirmede etken mi? İşte cevabı
13:40 - Tokat'ta son iki günde 20 pozitif vaka13:37 - Meteorolojiden kuzey ve iç kesimler için sağanak uyarısı13:36 - YKS'ye girecek 30 bin adayın sınav merkezi değiştirildi13:32 - Yeni taksi açıklaması plaka fiyatlarını düşürdü13:27 - O ilde evlerde koronavirüs taraması yapılacak13:26 - MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi13:18 - 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya'nın, öğretmen eşine yaptıkları herkesi şok etti
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkılamayacak. Toplam 42 il oldu
16 Haziran 2020 tarihli atama kararları yayımlandı. 4 ilin emniyet müdürü değişti
Vaka sayısı bu sınırı aşarsa, kısmi yasaklar gelebilir
İstanbul'un yeni emniyet müdürü 'Zafer Aktaş' oldu
22 enstitü, fakülte kuruldu, 26'sı ise kapatıldı
Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı
Nikah ve düğünlerde oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi olmayacak
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda167 kişiden 112'si gözaltına alındı
6 gün 5 gece 2 yetişkin 2 çocuk herşey dahil 2000 TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hamza yerlikaya 1
türkiye,iran ile 1 ağustos'ta uçuşların başlaması 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
15.06.2020 galatasaray açıklaması 1
sil süpür kampanyası 1
15 temmuz gazilerinin ak parti önünde eylem yapması 1
16.06.2020 fenerbahce vs trabzonspor maçı 1
demet akalın 1
14.06.2020 bingöl depremi 2
dil çıkarmak 1
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 Öğretmen 5 Çocuk Gelişimcisi Alacak
TEİAŞ Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kütahya Hisarcık SYDV Personel Alım İlanı
Kırklareli Pehlivanköy SYDV Personel Alım İlanı
Kayseri İncesu SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Bozcaada SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 3 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam