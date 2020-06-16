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'Yeni bir kısıtlamaya şu aşamada ihtiyaç yok'

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında da gündeme geldi. Erdoğan büyük illerdeki vaka artışının ilçe ilçe yakından takip edilmesi talimatını verirken "Yeni bir kısıtlamaya şu aşamada ihtiyaç yok. Umarım cezai işleme gerek kalmaz" dedi.
 16 Haziran 2020 08:35
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'Yeni bir kısıtlamaya şu aşamada ihtiyaç yok'

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanırken son günlerde koronavirüs vaka sayılarındaki artış gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, "Özellikle İstanbul, Ankara, Kocaeli, Yalova gibi vaka artışının yoğun görüldüğü illerdeki durumu ilçe ilçe takip edin" talimatı verdi. Yeni kısıtlamaların olabileceği söylentilerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Yeni bir önleme, kısıtlamaya şu aşamada gerek yok. Umarım cezai işleme gerek kalmaz, bir an önce bu süreci atlatırız" dedi. Toplantıda bazı kurmayların, önümüzdeki günlerde vaka sayısında artışın devam etmesi durumunda maske kullanımını her alanda zorunlu hale getirerek, gerekirse cezai yaptırım uygulamasına gidilmesini önerdiği öğrenildi.

ÖMER ÇELİK'TEN SULTANAHMET YANITI

Toplantı sonrası gazetecilerin karşısına çıkan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de gündeme ilişkin özetle şunları söyledi: "Dünyanın her tarafında ırkçı kimlikli kişilerin heykelleri yıkılırken, bir tek Fransa'dan 'biz bu değerleri koruyacağız' diye maalesef açıklamalar geldi. Türkiye'de İslamofobik dilin en çarpıcı örneği olarak CHP'li milletvekilinin 'Sultanahmet'i müze yapalım' dediğini gördük. Karşı tarafın hatası olsun bunun üzerinden siyaset yapalım diye düşünmüyoruz. Sultanahmet Camii'nde ibadet devam edecektir.

Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızdan vazgeçemeyiz. Çipras, Miçotakis'e çok güzel tavsiyede bulundu. 'Türkiye'de sorunları çözmek istiyorsan Erdoğan'la konuş' dedi. Kimse İngiliz üs bölgeleri sınırlarında Kıbrıs Türklerinin mülkiyet haklarını gasp etmeyi aklından geçirmesin.

Yunanistan, Savunma Bakanı yapmak için aklı başında adam bulamıyor, böyle bir sıkıntıları var. Türkiye Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki barışın teminatıdır. Cevap versek büyük tansiyonlara yol açar."

'HDP YÜRÜYÜŞÜ MANİPÜLASYON'

Ömer Çelik, HDP'nin yürüyüşüyle ilgili de şunları söyledi: "Bu tip yürüyüşlerin niye yapıldığı biliniyor. Burada büyük bir manipülasyon söz konusudur. PKK içinde Kürt gençlerini lejyoner yapmak isteyenler barış ve demokrasi kelimesini istismar ediyorlar. Biz, Meclis'te konuşurken köy adlarının zorla değiştirilmesine karşı çıkarken bir CHP Grup Başkanvekili 'Bulgaristan'da da köy adları değiştiriliyor, egemen devletler değiştirir' dedi. Cumhurbaşkanımız hak ve hürriyet düzeninin arkasında durmuştur. Suriye'deki Kürtlerden bahsederler, oradaki Kürtlerden haberi yok iken Cumhurbaşkanımız, Esad'a 'Bunların hakkını ver' diyordu."
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