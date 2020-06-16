Koronavirüsle ilgili çarpıcı tespit: Anadolu'ya yayılıyor
|16 Haziran 2020 08:42
|Yazdır
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'da artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, "Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.
VAKA SIFIRDI, 18'E ÇIKTI - ARDAHAN
Vaka sayısının sıfırlandığı Ardahan'da, şehir dışından gelenler nedeniyle 18 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine il merkezi ve 5 ilçede maske takmak zorunlu hale getirildi.
CAMİLERDEN ANONS - ADANA
Adana Valiliği, vaka sayısında önemli oranda artış meydana geldiğini bildirdi. Kentteki camilerden "Dikkat koronavirüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım" anonsları yapıldı.
TAZİYEDE BULAŞTI - KONYA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Konya'daki hasta sayısının artışına dikkat çekmişti. Çumra'da taziye ziyaretinde 22 kişiye virüs bulaşınca bir köy karantinaya alındı.
SINAVDA KORONA - KOCAELİ
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren bir öğrencinin testinin pozitif olduğu ortaya çıkınca hemen başka salonda tek başına sınava girmesi sağlandı. Temas ettiği 15 öğrenci ve bir öğretmen de izolasyona alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Meteorolojiden kuzey ve iç kesimler için sağanak uyarısı
16 Haziran 2020 13:37
|Prof. Yamanel 'çok önemli' dedi, markete gidenleri uyardı
16 Haziran 2020 11:41
|'Youtuber'ların kanal ve takipçi yitirme korkusu
16 Haziran 2020 11:09
|Adana'da polis sokak hayvanları için mama bıraktı
16 Haziran 2020 10:46
|Dünya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 120 bini geçti
16 Haziran 2020 10:45
|İlgilenilmeyen çocuğun ebeveyni sosyal medya olur
16 Haziran 2020 10:11
|'Önemsemezsek, ikinci bir pik noktası yaşayabiliriz'
16 Haziran 2020 09:45
|Deprem yaşayan Bingöl'e 'haberleşme' ve 'ulaşım' desteği
16 Haziran 2020 09:41
|Meteorolojiden sağanak uyarısı
16 Haziran 2020 08:48
|En fazla taklit zeytinyağında
16 Haziran 2020 08:06