Bakan Koca'dan maskeli yaşam için ilginç paylaşımlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının yeniden 1500'ün üzerine çıkması sonrasında gece yarısından bu yana dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
|16 Haziran 2020 08:43
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