Okan Bayülgen, Türkiye'nin sağlık sistemini övdü
|16 Haziran 2020 08:48
|Yazdır
Okan Bayülgen, kızı İstanbul ile Nişantaşı'nda kuaför çıkışı görüntülendi. Bayülgen, gazetecilerle pandemi döneminde Türk sağlık sisteminin performansını değerlendirdi: "Benim Fransa'da ve İngiltere'de sağlık ve hastane tecrübelerim oldu, inanın berbat durumdalar. Burada beş dakikada yapılan tedaviyi orada 10 saatte olamazsın, sağlık sistemleri çok bozuk durumda."
'SEN SANATÇISIN!'
Bayülgen, pandemi döneminde tiyatrocuların zorluk yaşadıkları, bazı sanatçıların da 'Geçinemiyoruz' açıklamalarını şu sözlerle değerlendirdi:
"Etrafa bakıyorum da çok ağlayan var, sürekli ağlıyorlar... Sen sanatçısın, mekanda çalışan garson, yer göstericinin durumu ne diyen yok! Tiyatrocunun vesairenin 'Zorlanıyoruz' demesini kabul etmiyorum ben, çok çirkin buluyorum bu açıklamaları" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İsmail Küçükkaya'nın, öğretmen eşine yaptıkları herkesi şok etti
16 Haziran 2020 00:10
|İsmail Küçükkaya: 550 bin liraya anlaşmıştık, konuşmaması gerekirdi
15 Haziran 2020 16:03
|Fenerbahçeli Cem Yılmaz'dan Beşiktaş kampanyasına destek
12 Haziran 2020 18:15
|Aynı maskeyi defalarca kullanan ünlü oyuncu enfeksiyon kaptı
08 Haziran 2020 21:08
|Yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın, hesabı yeniden açıldı
08 Haziran 2020 18:00
|Nusret'ten tepki çeken poz
08 Haziran 2020 14:10
|Kemal Sunal anısına para basıldı
08 Haziran 2020 13:47
|Mehmet Ali Erbil: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
07 Haziran 2020 16:30
|Cem Yılmaz'ın erişim engelleme talebi kabul edildi
07 Haziran 2020 16:25
|1 milyon takipçisi olan fenomenin hesabı askıya alındı
07 Haziran 2020 15:25