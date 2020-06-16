Bakanlık 'kaçak kale' skandalına el koydu
|16 Haziran 2020 08:53
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İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Oda TV'nin sahibi ve Sözcü Gazetesi'nin yazarı Soner Yalçın'ın İstanbul'un göbeğinde, Levent'te "basit tadilat" gerekçesiyle adeta yeniden inşa ettiği kale gibi villasında inceleme yaptı. Yalçın'ın evine denetime giden ekipler villadaki kaçak unsurları tek tek tespit etti. Buna göre Yalçın'ın SİT alanındaki evde havuzdan müştemilata kadar 6 farklı kaçak yapı oluşturduğu belirlendi. Soner Yalçın hakkında rapor hazırlanıyor. Rapor, hem savcılığa hem de Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu'na sunulacak.
İŞTE YALÇIN'IN KAÇAKLARI
Ekipler, belirtilen rölöve projeden farklılık arz eden durumları tek tek tespit etti. Yalçın'ın inşaatındaki kaçak unsurlar şöyle sıralandı:
Kaçak yapılı villanın iç duvarlarında projesinden farklı değişiklikler yapıldı.
Bahçe alanı içerisinde yaklaşık 110 metrekare tek katlı müştemilat yapıldı.
Vaziyet Planı'nda gösterilmeyen 26 metrekare kaçak havuz imalatı yapıldı.
15 metrekare bekçi kulübesi bahçeye taşınabilir olarak yapılıp kaide üzerine oturtuldu.
Birinci katta yer alan, projede teras olarak isimlendirilen 15 metrekarelik balkon alanı bina içerisine dahil edildi ve ayrıca önünde yaklaşık 8 metrekare bir balkon oluşturuldu.
Büyüklüğü 38 metrekare olan garaj müştemilatı kaldırıldı ve açık otoparka dönüştürüldü. Daha önce eve alınmayan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ikinci kez gittikleri villada incelemeleri tamamladı. Yalçın'ın "kale"sinde tespit edilen usulsüzlüklerin Bakanlık görevlilerince raporlanıp hem savcılığa suç bildiriminde bulunulacağı, hem de Beşiktaş Belediyesi'ne aykırılıkların bildirilerek eş zamanlı TVK (Tabiat Varlıklarını Koruma) Komisyonu'nda gündeme getirileceği belirtildi.
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