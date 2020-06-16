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Devlet Bingöl'e hızır gibi yetişti

Bingöl, dün sabah 5.6'lık depremle sallandı. 18 saatte 245 artçı olunca kimse evlerine giremedi. AFAD, Türk Kızılay ve jandarma çadırlar kurup yemek dağıtarak yardım eli uzattı
 16 Haziran 2020 08:54
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Devlet Bingöl'e hızır gibi yetişti

Bingöl'ün Genç ilçesi, önceki gün saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde depremle sallandı. Depremden sonra ise artçı sarsıntılar durmadı. İlk depremin ardından geçen 18 saatte 245 artçı deprem meydana geldi. En büyüğü ise dün sabah 09.51'de, 5.6 büyüklüğünde oldu. Merkez üssü Karlıova ilçesi olan depremde Adaklı ilçesine bağlı Sevkar Köyü ve Kozlu köyü ve Kiğı ilçelerinde hasar meydana geldi. Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Muş'tan da hissedildi.

Devlet, başta Elazığ olmak üzere son dönemdeki depremlerde olduğu gibi, yine vatandaşının imdadına hızır gibi yetişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hemen bölgeye gitti. AFAD hemen çalışmalara başlarken, Kızılay birkaç saat sonra yemek dağıtımına başladı. Bölgeye gönderilen 2 jandarma taburu, bir yandan güvenliği sağlarken, bir yandan da çadırları kurmaya başladı. Dün öğle saatlerine kadar, bölgeye gönderilen bin 602 çadırdan, Bingöl Yedisu'da 99, Karlıova'da 157, Adaklı'da 219, Erzurum'un Çat ilçesinde de 120 olmak üzere toplam 595'i AFAD ve jandarma tarafından kuruldu.

Bölgeye 3 bin 248 yatak, 3 bin 300 yastık çarşaf seti, 2 bin 52 mutfak seti gönderildi. Kızılay'da 6 bin 500 kişilik sıcak yemek, bin kumanya ve 5 bin kişilik sahra mutfak kiti gönderdi. Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden 16 sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyolog bölgeye gönderildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 60 personel ise hasar tespit çalışmalarına başladı. Haberleşme için 7 mobil baz istasyonu gönderildi. AFAD Bingöl Valiliği'ne 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderdi. Bölgede, 116'sı AFAD olmak üzere Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, jandarma, itfaiye, belediye, Türk Kızılay'ı dahil 841 personel ve 104 araç görev yapıyor. 2 askeri uçak ve helikopter de hazırda bekletiliyor.

'BİZ BURADAYIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Elazığ'da da Malatya'da da Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, hükümet oradaydı. Kimin neye ihtiyacı varsa anında karşılandı. Bugün de buradayız. Cumhurbaşkanımız çok yakinen takip ediyor ve 'Sizin ihmalinizden dolayı tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanarsa bunun hesabını sizden sorarım' dediği konumdayız. 2003'te Bingöl'de, 2005'te Karlıova'da yaşadık. Devletimiz yaraları çok hızlı sardı. Deprem öldürmez binalar öldürür ilkemiz var. Dayanıklı binalar yaptığımızda bir şey olmaz" dedi.

GECE YATAKLARIMIZI DIŞARI SERİP UYUDUK

Depremde Elmalı köyünde 25 konut ve 2 ahır yıkıldı, 8 konut ile 36 ahır, Dinarbey Köyünde bir bina yıkıldı, 2 okul ve lojman ile 17 konut ile 15 ahırın, Kaynarpınar köyünde de karakol binasının bazı kuleleri ile 120 konutta ağır hasar meydana geldi. Erzurum'un Çat ilçesinde de 6 binanın yıkıldı. Kayapınar, Elmalı ve Diyarbey köylerindeki vatandaşlar, geceyi kurulan çadırlarda ve dışarıda geçirdi. Kızılay tarafından kurulan mobil tezgahlarda yemekler dağıtıldı. Köylere ayrıca psikolojik destek içinde ekipler yönlendirildi. Elmalı'da yaşayan Kaya Kasar (85), artçı deprem endişesiyle geceyi dışarıda geçirdiklerini söylerken, Ali Alçık, "Şimşekle beraber sarsıldık. Gece yataklarımızı dışarı serip, yattık. Çadır kuruluyor, bundan sonra çadırda kalacağız"" dedi. Kaynarpınar Köyü Muhtarı Özbek Abaylı ise "1949'da da burada bir deprem oldu. Bu depremle eşitti. O zaman 132 kişi ölmüştü ve merkezi burasıydı. Bizim avantajımız konutlarımızın depreme dayanıklı olmasıydı" dedi.

ENKAZDAN KURTARILAN KADIN: DONDUM KALDIM

Deprem sırasında Yedisu'ya bağlı Dinarbey köyünün Malkoç yaylasındaki evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 çocuk annesi Şahanım Kulluk (47), askerler tarafından yaralı kurtarıldı. Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavisi devam eden Kulluk, "İlk anda depremi hissetmedim. Beni çağırdıklarını duyunca kapıya kadar geldim ama o an dondum kaldım ve dışarı çıkamadım. Ev yıkıldı ve taş yığınlarının arasında kaldım. Üniversite öğrencisi olan büyük kızım Özge'de evdeydi. 10 dakika önce ders çalışmak için köye gitmek üzere evden ayrıldı ve depremden kurtuldu" dedi.

AFAD KAZA YAPAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Depremin ardından bölgeye hareket eden 4 kişilik Kars AFAD ekibi, Sarıkamış ilçesinin Acısu mevkiine geldiğinde, zift yükli bir TIR'ın devrilidğini gördü. Hemen yardıma koşan ekip, yaralanan sürücü Şehmuz Özal'ı kurtardı. Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Aziz Önal
Sabah
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