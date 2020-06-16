Telefon dolandırıcılarını ses izleri ele verdi
|16 Haziran 2020 09:13
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Başkentte telefonda aradıkları kişileri, kendilerini "polis" olarak tanıtıp dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, ses izinden tespit edilerek gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, telefonla aradıkları kişilere kendilerini "polis" olarak tanıtan bazı şüphelilerin dolandırıcılık yaptığı ihbarı ulaştı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmalarda adlarının yer aldığını söyledikleri mağdurlardan para talep eden kişileri takibe aldı.
Tarif edilen adreslere gelen mağdurlardan parayı teslim etmeden önce, "Ayasofya ve "Fetih1453" gibi sözde parolalara doğru yanıt veren şebeke üyelerine parayı teslim etmeleri istenen dolandırıcılık şebekesi üyelerinin telefondaki ses izlerini inceledi.
Bu sayede kimlikleri tespit edilerek gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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