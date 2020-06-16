Kayseri'de maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı
|16 Haziran 2020 09:58
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurmasının ardından Kayseri'de yasağın ilk gününde vatandaşların kurala büyük ölçüde uyduğu görüldü.
Kentin en işlek noktaları Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi ve Mimarsinan Parkı'nda vatandaşlar sosyal mesafeye uyarken maske takma kuralına da büyük oranda riayet ediyor.
Esnaf Bekir Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamadan memnun olduğunu, tedbir alarak maske kullanarak vaka sayılarının azalacağını söyledi.
Mustafa Kongu ise son zamanlarda insanların sokaklarda maskesiz gezdiğini, bu nedenle yasağın doğru bir karar olduğunu ifade etti.
"Maskesiz gezen çok." diyen Sabit Yetişgengil de kurala tam anlamıyla uyulursa alınan kararın faydalı olacağını dile getirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurmuştu.
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