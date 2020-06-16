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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 değer kazanarak 111.281,58 puana yükseldi.
 16 Haziran 2020 13:14
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 değer kazanarak 111.281,58 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.725,63 puan artarak 111.281,58 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 1,53 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 5,33 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında, özellikle Çin'in başkenti Pekin'de görülen yeni vakalar nedeniyle artan ikinci dalga endişelerinin devam ettiğini kaydederek, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının destekleyici adımlarının piyasalardaki havayı pozitife çevirdiğini söyledi.

Öğleden sonra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve perakende satışların takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ve kısa vadede 116.000 direncinin gündeme gelebileceğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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