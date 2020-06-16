Antalya'da FETÖ operasyonunda 15 şüpheliden 1'i tutuklandı
|16 Haziran 2020 10:25
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri salıverildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin deşifre edilerek faaliyetlerine son verilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin önceden belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlıdan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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