84 FETÖ şüphelisinden 44'ü yakalandı
|16 Haziran 2020 10:26
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 34'ü muvazzaf 84 şüpheliden 44'ü yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlardan görüştüklerine dair tespitler yapılan ve bir kısmı hakkında örgütle iltisaklı olduklarına dair ifadeler bulunan 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 35 şehirde gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerden 44'ü gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 61'inin Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu (34'ü muvazzaf, 12'si ihraç, 8'i açığa alınan, 2'si emekli, 3'ü istifa, 2'si malulen emekli), 22'sinin kapatılan harp okulu öğrencisi ve 1'inin de sivil olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adana'da FETÖ sanığına etkinlik pişmanlık indirimi
16 Haziran 2020 14:02
|MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
16 Haziran 2020 13:26
|'Şehir hastaneleri zarar ediyor, kamulaştıralım'
16 Haziran 2020 12:02
|FETÖ sanığı Topuz: Ben böyle bir ifade vermedim
16 Haziran 2020 11:50
|İzmir merkezli FETÖ operasyonunda167 kişiden 112'si gözaltına alındı
16 Haziran 2020 11:22
|Konya'da FETÖ operasyonunda 13 zanlıdan 11'i gözaltına alındı
16 Haziran 2020 11:01
|Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 gözaltı
16 Haziran 2020 10:30
|Akıncı Üssü darbe davası yeniden görülmeye başlandı
16 Haziran 2020 10:29
|Antalya'da FETÖ operasyonunda 15 şüpheliden 1'i tutuklandı
16 Haziran 2020 10:25
|Başkent'te 15'i Bylock kullanıcısı 19 kişiye FETÖ gözaltısı
16 Haziran 2020 09:39