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Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 gözaltı

Açığa alınan bir astsubay ile 2 kapatılan askeri okul öğrencisi gözaltına alındı
 16 Haziran 2020 10:30
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Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 gözaltı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması" içerisinde yer aldıkları ve örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay ile 2 kapatılan askeri okul öğrencisini gözaltına aldı.

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen aynı soruşturma kapsamında Bafra, Ayvacık ve Vezirköprü ilçesinde 3 muvazzaf astsubay ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Atakum ilçesinde muvazzaf astsubay ile öğretmen, 19 Mayıs ilçesinde de kapatılan askeri okul öğrencisi yakalandı.
Anadolu Ajansı
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