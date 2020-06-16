Vaka sayısı bu sınırı aşarsa, kısmi yasaklar gelebilir
|16 Haziran 2020 10:52
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yeni vaka sayısının hızla artması sokağa çıkma yasağı dahil bir çok yeni kısıtlamayı gündeme getirdi. Özellikle LGS sonrası yaşanacak seyahat artışı için alarm verildi... Kritik sınır günlük yeni vaka sayısının 2 bini aşması durumu...
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısının son günlerde hızla artmaya başlaması alarm zillerini çaldırdı. Hükümet, vaka sayılarındaki artış sürdüğü takdirde Bilim Kurulu üyelerinin önerilerini ele alarak, "bölgesel yeni yasakların" hayata geçirilebileceğini değerlendiriyor. Hürriyet'in haberine göre, Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında salgındaki vaka gerilemesinin son 8 günde kesintiye uğradığı, yüzde 30'a inmesi gereken gerilemenin, tam tersi artışa yöneldiği ifade ediliyor.
Kısmi yasaklar gelebilir
Artışın bu hafta içinde 2 binli rakamlara ulaşacağı, bunu aşması durumunda da yeni önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor. Bölgesel olarak hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmesi, asker uğurlamasında olduğu gibi kalabalıklarla yapılan tüm aktivitelerin yasaklanması, maske takmayanlara ceza verilmesi, park-piknik kısıtlaması gibi "kısmi yasaklar"a dönülebileceği kaydediliyor.
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