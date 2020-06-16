Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.525,00 lira oldu.
|16 Haziran 2020 10:58
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|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|376,30
|376,50
|380,00
|380,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.480,00
|2.501,00
|2.504,00
|2.525,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|344,00
|348,00
|347,00
|351,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.425,00
|2.445,00
|2.447,00
|2.467,00
|Yarım Ziynet
|1.212,00
|1.226,00
|1.224,00
|1.234,00
|Çeyrek Ziynet
|606,00
|611,00
|612,00
|617,00
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