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WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliğini kullanıma sundu.
 16 Haziran 2020 10:54
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WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir süredir üzerinde çalıştığı yeni özeliğini kullanıma sundu.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Facebook hesabı üstünden Brezilya'da yaşayan kişilerin WhatsApp'tan para gönderip alabileceğini duyurdu.

İlk olarak 2018'de Hindistan'da denenmeye başlanan özellik Facebook Pay üzerinden kullanılıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu bireysel kullanıcılar için ücretsiz olacakken, işletmelere ödeme almak için bir ücret talep edilecek.

İŞTE WHATSAPP'A GELECEK 5 YENİ ÖZELLİK

Özellikle corona virüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp platforma pek çok yeni özellik entegre etmeye hazırlanıyor. İşte WhatsApp'a önümüzdeki dönemde gelecek yeni özellikler...

ÇOKLU CİHAZ DÖNEMİ

WhatsApp bir süredir çoklu cihaz desteği özelliğini test ediyor. Söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilecek.

Uzun süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor. Beta sürümünde yer alan bilgilere bakılırsa WhatsApp aynı Snapchat'te olduğu gibi yok olan mesajlar özelliğini önümüzdeki dönemde kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

SÜRESİ DOLAN MESAJLAR

Expiring Messeges (Süresi dolan mesajlar) olarak adlandırılan özellik kapsamında kullanıcılar gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesi komutunu verebilecek. Beta sürümünde yer alan bilgiye göre kullanıcılar 1 gün 1 hafta 1 ay gibi opsiyonlar arasında bir seçim yapma imkanına sahip olacak.

MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ

Hem iOS hem de Android için geliştirilen yeni WhatsApp sürümünde ortaya çıkan bir başka özellik ise mesaj arama özelliğini geliştirecek. Yeni WhatsApp özelliği ile birlikte kullanıcılar, zaman aralığına göre mesaj arama işlemi yapabilecek.

MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ

WhatsApp'ın depolanan mesajları silme konusunda da bir geliştirme üzerinde çalıştığı biliniyor. henüz test geliştirme aşamasında olan bu özelliği detaylarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor
NTV
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