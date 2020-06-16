1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

İki ilde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı.
 16 Haziran 2020 13:56
Yazdır
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

GAZİANTEP

Gaziantep'te bir apartman karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, astım hastası bir kişinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine yaşadığı apartman karantinaya alındı.

Göltepe Mahallesi'nde oturan, astım hastası olduğu belirtilen 83 yaşındaki K.Y, rahatsızlanınca yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan şahsın klinik bulgularında Kovid-19 testi pozitif çıkınca, önce birincil ve ikincil temaslı 9 kişinin yaşadığı 2 hane karantinaya alındı.

Ardından Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği 50 kişinin ikamet ettiği 26 daireli apartman, tedbir amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Güvenlik görevlilerince nöbet tutulan apartmanın tüm giriş ve çıkışına emniyet şeridi çekildi, binanın girişine uyarı yazısı asıldı.

Karantina süresince apartman sakinlerinin tüm ihtiyaçlarının Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı bildirildi.

BİTLİS

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 mahalledeki 7 ev karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde 4, Yenikent, Yeşilova ve Kültür mahallelerinde 3 evin geçici süreyle karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlık çalışanları ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadın girişimci ve ihracatçılar için 'network platformu' oluşturulacak
16 Haziran 2020 14:15		 O ilde evlerde koronavirüs taraması yapılacak
16 Haziran 2020 13:27
AFAD: Depremden etkilenen 22 vatandaş taburcu edildi
16 Haziran 2020 12:59		 Çarşı ve mahalle bekçilerine 'geliştirme eğitimi' verilmeye başlandı
16 Haziran 2020 12:33
Bartın salgın sürecinde uygulanan sıkı tedbirlerin meyvesini aldı
16 Haziran 2020 12:00		 Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı
16 Haziran 2020 11:23
Nikah ve düğünlerde oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi olmayacak
16 Haziran 2020 11:06		 Kayseri'de maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı
16 Haziran 2020 09:58
Devlet Bingöl'e hızır gibi yetişti
16 Haziran 2020 08:54		 Bakanlık 'kaçak kale' skandalına el koydu
16 Haziran 2020 08:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - Adliyeden kaçan zanlıda virüs çıktı, adliyedeki temaslıları karantinaya alındı14:26 - Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü 5 yaralı14:15 - Kadın girişimci ve ihracatçılar için 'network platformu' oluşturulacak14:09 - EBA'da sınırlamalar kalktı, 7/24 kullanılabilecek14:05 - Dört başlıkta yükseköğretimde norm kadro süreci!14:02 - Adana'da FETÖ sanığına etkinlik pişmanlık indirimi13:56 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:56 - Erdoğan, o ismi daha önce arayıp görevi tebliğ etmiş13:51 - Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadının testi pozitif çıktı13:47 - Farklı bir hastalığı olmak virüsü şiddetli geçirmede etken mi? İşte cevabı
13:40 - Tokat'ta son iki günde 20 pozitif vaka13:37 - Meteorolojiden kuzey ve iç kesimler için sağanak uyarısı13:36 - YKS'ye girecek 30 bin adayın sınav merkezi değiştirildi13:32 - Yeni taksi açıklaması plaka fiyatlarını düşürdü13:27 - O ilde evlerde koronavirüs taraması yapılacak13:26 - MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi13:18 - 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya'nın, öğretmen eşine yaptıkları herkesi şok etti
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkılamayacak. Toplam 42 il oldu
16 Haziran 2020 tarihli atama kararları yayımlandı. 4 ilin emniyet müdürü değişti
Vaka sayısı bu sınırı aşarsa, kısmi yasaklar gelebilir
İstanbul'un yeni emniyet müdürü 'Zafer Aktaş' oldu
22 enstitü, fakülte kuruldu, 26'sı ise kapatıldı
Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı
Nikah ve düğünlerde oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi olmayacak
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda167 kişiden 112'si gözaltına alındı
6 gün 5 gece 2 yetişkin 2 çocuk herşey dahil 2000 TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kiraz 1
üzerimize su sıçratan araba 4
tahir karapınar 2
Dişini sıkmak 1
yks 2020 3
16.06.2020 fenerbahce vs trabzonspor maçı 1
demet akalın 1
şu anda dinlenen şarkı 1
rıdvan yılmaz 1
15 temmuz gazilerinin ak parti önünde eylem yapması 1
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 Öğretmen 5 Çocuk Gelişimcisi Alacak
TEİAŞ Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kütahya Hisarcık SYDV Personel Alım İlanı
Kırklareli Pehlivanköy SYDV Personel Alım İlanı
Kayseri İncesu SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Bozcaada SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 3 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam