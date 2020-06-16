İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

GAZİANTEP

Gaziantep'te bir apartman karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, astım hastası bir kişinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine yaşadığı apartman karantinaya alındı.

Göltepe Mahallesi'nde oturan, astım hastası olduğu belirtilen 83 yaşındaki K.Y, rahatsızlanınca yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan şahsın klinik bulgularında Kovid-19 testi pozitif çıkınca, önce birincil ve ikincil temaslı 9 kişinin yaşadığı 2 hane karantinaya alındı.

Ardından Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği 50 kişinin ikamet ettiği 26 daireli apartman, tedbir amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Güvenlik görevlilerince nöbet tutulan apartmanın tüm giriş ve çıkışına emniyet şeridi çekildi, binanın girişine uyarı yazısı asıldı.

Karantina süresince apartman sakinlerinin tüm ihtiyaçlarının Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı bildirildi.

BİTLİS

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 mahalledeki 7 ev karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde 4, Yenikent, Yeşilova ve Kültür mahallelerinde 3 evin geçici süreyle karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlık çalışanları ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."