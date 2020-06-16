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Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona eriyor

EBA TV'de 29 Haziran'da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatılacak- Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve üç hafta sürecek
 16 Haziran 2020 11:00
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Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona eriyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 18 milyon öğrenci için uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona erecek.

Koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında, 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başlanan uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okulları açılacak. Ayrıca, EBA TV'de 29 Haziran'da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatılacak.

EBA TV'de TYT ve AYT deneme sınavları, 17-18 Haziran ve 20-21 Haziran'da düzenlenecek.

- LGS 20 Haziran'da

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ise 20 Haziran'da uygulanacak. Sınavda, koronavirüse karşı tedbirler alınacak. Sınav sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak.

ÖSYM, 27-28 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (2020-YKS) gerçekleştirecek.

- Öğretmenlerin yaz dönemi seminerleri 22 Haziran'da başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmaları, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenecek.

Öte yandan, okulların açılacağı tarihe kadar 500 bin öğretmen ve okul yöneticisi için Türk eğitim tarihinin en büyük uzaktan eğitim mesleki gelişim programı yürütülecek.

- Telafi ve uyum eğitimleri 31 Ağustos'ta başlatılacak

Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Bu süreçte, öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşılacak.

Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek.

Anadolu Ajansı
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