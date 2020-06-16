Fahrettin Koca: Maskesiz dolaşanları uyaralım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile maskesiz dolaşanların uyarılmasını istedi
|16 Haziran 2020 11:08
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile maskesiz dolaşanların uyarılmasını istedi.
Virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.
Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz. pic.twitter.com/NM1JcRinXNDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020
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