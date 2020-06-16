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TOKİ'nin indirim kampanyası cuma günü sona eriyor

Borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için TOKİ'nin düzenlediği yüzde 20 indirim kampanyasından 14 bin 281 kişi yararlandı
 16 Haziran 2020 11:16
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TOKİ'nin indirim kampanyası cuma günü sona eriyor

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği indirim kampanyasının başvuruları 19 Haziran Cuma günü sona erecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TOKİ'nin, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 6 Mayıs'ta başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına, faizlerin düşmesiyle katılım bir önceki döneme göre artış gösterdi. Kampanyadan şimdiye kadar 14 bin 281 kişi yararlandı.

Kampanya katılan vatandaşların 12 bin 833'ü bütün borçlarını kapatarak, tapularını almaya hak kazandı.

Kampanyaya, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da başvurabiliyor.

Bu vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanıyor.

Bu kapsamda borcunun tamamını kapatamayan 1448 konut ve iş yeri alıcısı da yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 20 indirimden yararlandı.

Ayrıca bugüne kadar kampanyadan yararlananların yaklaşık yüzde 68'i borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarrufları ile kapattı.

- Son başvuru 19 Haziran 2020

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Haziran Cuma gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Başvuru yapmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borcu bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanıyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.
Anadolu Ajansı
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