Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı
Besni Tapu Müdürlüğünde görevli bir personelin ailesinde korona virüs tespit edildi
|16 Haziran 2020 11:23
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Besni Tapu Müdürlüğünde görevli bir personelin ailesinde korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine, Tapu Müdürlüğü personeline korona virüs testi yapıldı. Ayrıca yapılan filyasyon çalışmalarında aileye temas ettiği düşünülen 40 kişi evlerinde izole edildi.
Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar ile Tapu Müdürlüğünde 1 hafta süre ile kısmi karantina uygulanması kararını alındı. Personel sayısının düşürüldüğü kurumda zorunlu haller dışında herhangi bir işlem yapılmaması kararı alındı.
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