Perinçek, Öcalan ile olan fotoğrafını yorumladı... Gelincik toplayıp verdi!
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen çiçekli fotoğrafını savundu.
|16 Haziran 2020 11:36
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk oldu.
Perinçek'in gündeme dair açıklamalarda bulunduğu sırada konu, terörist başı Abdullah Öcalan'ı PKK kampında yaptığı ziyaretlerde Öcalan'ın kendisine çiçek vermesine yönelik yapılan eleştirilere geldi.
Konunun açılması üzerine PKK kampında Öcalan ile olan fotoğrafına dair yorum yapan Perinçek, kendini savundu.
"GELİNCİK TOPLAYIP VERDİ"
Perinçek, "Ben oraya gittim ve bana tarladan gelincik toplayıp verdi. Ne yapsaydım?" ifadelerini kullandı.
"YENİ BİR KITAYI TEFTİŞ ETTİNİZ"
Salim Şen ise bu sözlere, "Gelincik toplamadı, siz birlikte teröristlerin oluşturduğu bir kıtayı teftiş ettiniz." diyerek karşılık verdi.
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