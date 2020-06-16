1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Perinçek, Öcalan ile olan fotoğrafını yorumladı... Gelincik toplayıp verdi!

Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen çiçekli fotoğrafını savundu.
 16 Haziran 2020 11:36
Yazdır
Perinçek, Öcalan ile olan fotoğrafını yorumladı... Gelincik toplayıp verdi!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk oldu.

Perinçek'in gündeme dair açıklamalarda bulunduğu sırada konu, terörist başı Abdullah Öcalan'ı PKK kampında yaptığı ziyaretlerde Öcalan'ın kendisine çiçek vermesine yönelik yapılan eleştirilere geldi.

Konunun açılması üzerine PKK kampında Öcalan ile olan fotoğrafına dair yorum yapan Perinçek, kendini savundu.

"GELİNCİK TOPLAYIP VERDİ"

Perinçek, "Ben oraya gittim ve bana tarladan gelincik toplayıp verdi. Ne yapsaydım?" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR KITAYI TEFTİŞ ETTİNİZ"

Salim Şen ise bu sözlere, "Gelincik toplamadı, siz birlikte teröristlerin oluşturduğu bir kıtayı teftiş ettiniz." diyerek karşılık verdi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, o ismi daha önce arayıp görevi tebliğ etmiş
16 Haziran 2020 13:56		 Abdulhamit Gül'den darbe davaları ve Topuz'a verilen cezaya açıklama
16 Haziran 2020 11:18
Emine Erdoğan'dan dünya liderlerinin eşlerine 'Kovid-19' mektubu
16 Haziran 2020 11:16		 Fahrettin Koca: Maskesiz dolaşanları uyaralım
16 Haziran 2020 11:08
Vaka sayısı bu sınırı aşarsa, kısmi yasaklar gelebilir
16 Haziran 2020 10:52		 'Bingöl'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada'
16 Haziran 2020 10:48
Bakan Varank: Aşı için hayvan deneyleri bugün başlayacak
16 Haziran 2020 10:08		 Bakan Koca'dan maskeli yaşam için ilginç paylaşımlar
16 Haziran 2020 08:43
'Yeni bir kısıtlamaya şu aşamada ihtiyaç yok'
16 Haziran 2020 08:35		 DP'den Gökçek'e suç duyurusu
16 Haziran 2020 08:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - Adliyeden kaçan zanlıda virüs çıktı, adliyedeki temaslıları karantinaya alındı14:26 - Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü 5 yaralı14:15 - Kadın girişimci ve ihracatçılar için 'network platformu' oluşturulacak14:09 - EBA'da sınırlamalar kalktı, 7/24 kullanılabilecek14:05 - Dört başlıkta yükseköğretimde norm kadro süreci!14:02 - Adana'da FETÖ sanığına etkinlik pişmanlık indirimi13:56 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:56 - Erdoğan, o ismi daha önce arayıp görevi tebliğ etmiş13:51 - Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadının testi pozitif çıktı13:47 - Farklı bir hastalığı olmak virüsü şiddetli geçirmede etken mi? İşte cevabı
13:40 - Tokat'ta son iki günde 20 pozitif vaka13:37 - Meteorolojiden kuzey ve iç kesimler için sağanak uyarısı13:36 - YKS'ye girecek 30 bin adayın sınav merkezi değiştirildi13:32 - Yeni taksi açıklaması plaka fiyatlarını düşürdü13:27 - O ilde evlerde koronavirüs taraması yapılacak13:26 - MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi13:18 - 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya'nın, öğretmen eşine yaptıkları herkesi şok etti
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkılamayacak. Toplam 42 il oldu
16 Haziran 2020 tarihli atama kararları yayımlandı. 4 ilin emniyet müdürü değişti
Vaka sayısı bu sınırı aşarsa, kısmi yasaklar gelebilir
İstanbul'un yeni emniyet müdürü 'Zafer Aktaş' oldu
22 enstitü, fakülte kuruldu, 26'sı ise kapatıldı
Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı
Nikah ve düğünlerde oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi olmayacak
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda167 kişiden 112'si gözaltına alındı
6 gün 5 gece 2 yetişkin 2 çocuk herşey dahil 2000 TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimse beni sevmiyor 1
rahatlamak 2
engelle butonu 1
öpçe 1
yenipazar pidesi 1
kenafir gözlü 2
türkiye,iran ile 1 ağustos'ta uçuşların başlaması 2
çaresiz kalmak 3
pençe-kartal operasyonu 1
geçinemeyen demet akalın'ın boğazda lüks mekan açması 2
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 Öğretmen 5 Çocuk Gelişimcisi Alacak
TEİAŞ Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kütahya Hisarcık SYDV Personel Alım İlanı
Kırklareli Pehlivanköy SYDV Personel Alım İlanı
Kayseri İncesu SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Bozcaada SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 3 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam