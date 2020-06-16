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Bartın salgın sürecinde uygulanan sıkı tedbirlerin meyvesini aldı

Vali Sinan Güner: En ücra köyde ikamet eden vatandaşlarımızın takibi yapıldı. Herkesi evde tuttuk, temas etmemelerini sağladık, ettilerse de bunları bulduk. Filyasyonda yüzde 100 seviyelerindeydik
 16 Haziran 2020 12:00
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Bartın salgın sürecinde uygulanan sıkı tedbirlerin meyvesini aldı

- Bartın Valisi Sinan Güner, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sıkı tedbirlerle kentin süreci en az zararla atlattığını ve vakası olmayan il haline geldiğini bildirdi.

Vali Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün sadece ülkenin değil, dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini anlatan Güner, normalleşme sürecine girilmesinin, çeşitli kolaylıkların sağlanmasının, sosyal ve ekonomik hayatın kısmen ve kademeli olarak canlandırılmasının her şeyin bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Ülkede ilk vakanın 11 Mart'ta, Bartın'da da ilk vakanın 14 Mart'ta görüldüğünü aktaran Güner, şöyle konuştu:

"İstanbul'da Bartınlı hemşehrimiz çok fazla. İstanbul'dan çok vatandaşımız belki burada daha güvenli olacaklarını düşündüler, belki köyde yaşayacaklarını veya İstanbul'da tedavide yoğunluk yaşanabileceğini düşünerek bu tarafa doğru bir akım başladı. İstanbul'dan henüz çıkış kısıtlaması yokken oradan gelenler arasında pozitif vakalar çıktı. Bir ilçemizde İstanbul akımı oldu ve biz pandemi kurulu olarak hemen acil karar alarak ilimize il dışından gelen tüm araçların durdurulması, içindekilerin ateşinin ölçülmesi, gelenlerin kayıtlarının tutulmasını kararlaştırdık. En ücra köyde ikamet eden vatandaşlarımızın takibi yapıldı. Herkesi evde tuttuk, temas etmemelerini sağladık, ettilerse de bunları bulduk. Filyasyonda yüzde 100 seviyelerindeydik. İlimiz genelinde 135 vakadan yaşlılıktan ve il dışı temas nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 131 kişi taburcu edildi ve vakası olmayan bir il haline geldik."

- "Maske, mesafe ve hijyen kuralını sürekli aklımızda tutalım"

Güner, il dışından gelen vatandaşları yurtta karantina altında tutmak için Türkiye'de ilk defa "yurt karantinası" uygulaması başlattıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çok radikal bir karardı çünkü yurtların temin edilmesi, işletilmesi, personel, yemek, temizlik gibi boyutları da vardı. Tabii 'halkın sağlığı her şeyin üzerinde' dedik. İnsanları kendi hallerine bırakmak istemedik ve esaslı bir yönetim izledik. Ziyaretleşmeler artıkça hem yeni gelenleri evlerine göndermemek hem de temaslıları, taburcu edilenleri kesin süreyi tamamlayana kadar evlerinde değil de yurtlarda tutmak istedik. İl dışından gelen 400'den fazla kişiyi bu yurtlarımızda misafir ettik. Tabii bu 400 ile sınırlı kalmayacaktı. Yurtta karantina olduğunu duyanlar gelmekten vazgeçti. Amacımız da buydu. Yine Bartın'da, Valilik emriyle bütün alanlarda, evden çıkıp eve girene kadar maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulayan ilk il olduk. Bu kararlarla süreci en az zararla atlatan ve vakası olmayan bir il haline geldik."

Vali Güner, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başladığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu ikinci dönemde gerekli talimatları izliyoruz. İlgili bakanlıklarımızın bütün genelgelerini işliyoruz, ilimize uygun hale getiriyoruz. 1 Haziran'a kadar olan dönem kolluk kuvvetleriyle önleyici, engelleyici, bir nevi denetleyici bir dönemdi, şimdiki dönem bu görevin kişilerin kendilerine düştüğü bir dönem. Maske, mesafe ve hijyen kuralını sürekli akıllarında tutmalılar." diye konuştu.

- "Lütfen 'bitti' diyene kadar tedbirlere devam edelim"

Bartın'da 2 ilçede hiç vaka görülmediğine değinen Güner, "Bu çabalarımızı boşa çıkarmayalım. Özellikle rica ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği maske, mesafe ve temizliğe ne olursunuz önem verelim. Birlikte başaracağız, birlikte atlatacağız, birlikte kazanacağız. Bu kadar emeği heba etmememiz lazım. Cumhurbaşkanımızın aldığı karar ve çizdiği çizgi ve vizyonu çerçevesinde bizler bu vizyonun içini doldurduk. Vakası olmayan, hastası olmayan bir il haline geldik. Lütfen 'bitti' diyene kadar bitmediğini hatırlayalım, tedbirlere devam edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Bartın'da, il dışından gelenler için yurt karantinası 4 Mayıs'ta, maskesiz sokağa çıkma yasağı ise 11 Mayıs'ta uygulanmaya başlanmıştı.
Anadolu Ajansı
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