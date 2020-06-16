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Kadın polisin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin rapor, mahkemeye ulaştı

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi, kazada hem sürücünün hem hayatını kaybeden polis memurunun "asli kusurlu" olduğu yönünde görüş bildirdi
 16 Haziran 2020 12:16
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Kadın polisin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin rapor, mahkemeye ulaştı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis memuru Buket Keleş'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin hazırladığı rapor, mahkemeye ulaştı.

İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya şehit polis memurunun ailesinin avukatı katılırken, sanık Sedat A. ile avukatı ise gelmedi.

Hakim, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Duruşmada okunan raporda şu tespitlere yer verildi:

"Sanık sürücü Sedat A.'nın sevk ve idaresindeki araçla meskun mahalde aydınlatma bulunan yolda mevcut görüş alanını kontrol altında bulundurarak gereken dikkatini yola vermesi, müteyakkız seyretmesi gerekirken bu hususlara riayet etmediği, zamanında etkili fren ve direksiyon tedbirine başvurmadığı anlaşılmakla kazanın oluşumunda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı ile asli kusurludur. Müteveffa yaya Buket Keleş oto korkuluk bulunan yolda geçiş yapmadan evvel seyir halinde olan araçların seyir durumlarını yeterince kontrol etmediği, kendi can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, korunma tedbirine başvurmadığı anlaşılmakla kazanın oluşumunda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı ile asli kusurludur."

Polis memurunun ailesinin avukatı Ömer Turan Osmanoğlu, Adli Tıp Raporu'na itiraz ettiklerini belirterek, "Raporda aracın 50 ile gidilecek yolda 85'le gittiği hususu irdelenmemiştir. Aracın farının birinin yanmaması da değerlendirilmemiştir. Araçla mütevaffanın ilk andaki mesafesinin 100 metre olduğu raporda belirtilmemiştir. Bu anlattıklarım Buket'in iradesinin sanıktan kaynaklı olarak sakatlandığını göstermektedir. Müteveffa yaya Buket Keleş gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen bu sebeplerden ötürü kaza meydana gelmiştir. Tüm bunlar irdelendiğinde müvekkilime verilen 'asli kusur' doğru değildir. Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakim, talepleri gelecek celse değerlendirmek üzere duruşmayı erteledi.

- Kaza

İzmir'de, 19 Kasım 2018'de, Sedat A'nın (28) kullandığı 43 DA 218 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarpmış, ağır yaralanan Keleş, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra şehit olmuştu.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edilen sanık tutuklanmış, avukatının itirazı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanık hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Sanıkla ilgili Adli Tıp raporunda, "Kanında saptanan uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altındaki Sedat A'nın emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği oy birliği ile mütalaa olunur." ifadeleri yer almıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Ana Bilim Dalından alınan bilirkişi raporunda ise, "Sedat A'nın uyuşturucu ve keyif verici madde aldıktan sonra araç kullanması, aracını öngörülen hız limitinin üzerinde sürdüğü, aracının hızını hava ve çevre şartlarına göre ayarlamadığı, yola gereken dikkati vermediği için asli kusurlu olduğu" yönünde kanaat bildirilmişti.

Aynı raporda Buket Keleş içinse "Yüz metre kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt trafiği için bir engel teşkil etmemek şartıyla ve yolu kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa doğrultuda ve zamanda taşıt yolunu geçebilirler' açıklamasına uygun davrandığı ve kendisine kazanın oluşumunda "asli kusurludur" demenin isabetli bir hüküm olmayacağı ifade edilmişti.
Anadolu Ajansı
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