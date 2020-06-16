'Kalp ve hipertansiyon için 12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı'
|16 Haziran 2020 12:49
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon, 2'si kan ürünü, 1'i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan yeni düzenlemelere ilişkin bilgi verdi. Selçuk, 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını belirterek geri ödeme kapsamına alınan 14 muadil ilaç ve yayımlanan SUT ile eklenen 12 ilaçla birlikte geri ödemedeki ilaç sayının 8 bin 636'ya ulaştığını ifade etti.
SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçların 3'ünün kalp ilacı, 2'sinin kan ürünü, 2'sinin pulmoner hipertansiyon ilacı, birer tanesinin de antibiyotik, antiviral, doğuştan metabolik hastalık ilacı, kanserde bulantı ilacı ve yenidoğan hemanjiyom ilacı olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Miyastenia Gravis" hastalarının tedavilerinde kullanılmak üzere ödemede olan bir ilaçta da düzenleme yapıldığını aktardı.
Bakan Selçuk, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini bildirerek "Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim." değerlendirmesini yaptı.
Selçuk, SUT'a ilişkin yeni düzenlemenin SGK'nin internet sitesinden de yayımlandığı kaydetti.
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