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AFAD: Depremden etkilenen 22 vatandaş taburcu edildi

Bingöl'de 5,7 büyüklügündeki depremin ardından büyüklügü 4'ün üzerinde 3 deprem meydana geldi, toplam 217 artçı sarsıntı kaydedildi- Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalısmaları toplam 1001 personelle sürüyor
 16 Haziran 2020 12:59
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AFAD: Depremden etkilenen 22 vatandaş taburcu edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklügündeki depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 22 vatandasın taburcu edildiğini, 4 vatandasın tedavilerinin ise sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 14 Haziran'daki depremin ardından büyüklügü 4'ün üzerinde 3 deprem meydana geldiği ve toplam 217 artçı sarsıntının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Karlıova'da dün saat 09.51'de 5,6 büyüklügünde bir depremin daha yaşandığının hatırlatıldığı açıklamada, Adaklı ilçesi Sevkar köyü ve Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde bazı evlerde kısmi hasar meydana geldiği, tarama faaliyetlerinin devam ettiği aktarıldı.

- 1001 personel sahada çalışıyor

Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalısmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 22 vatandasımız taburcu edilmis olup 4 vatandasımızın tedavilerine devam edilmektedir. İkinci deprem sonrası etkilenen Erzurum'da bir ve Bingöl'de 8 kisi ise hastanedeki tedavilerinden sonra taburcu edilmistir. Haberlesmenin kolay saglanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7'dir. Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kurulusun çalısmalarıyla sürdürülmektedir. Çalısmalara, 142'si AFAD personeli olmak üzere Saglık Bakanlıgı ile Aile, Çalısma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıgı, jandarma, itfaiye, belediye, Türk Kızılay, özel sektör kurulusları ve diger sivil toplum kuruluşlarından toplam 1001 personel ve 148 araç katılmaktadır. Olay bölgesine bir mobil koordinasyon tırı sevk edilmistir."

Depremden etkilenen bölgelere AFAD bölgesel lojistik destek depolarından 4 bin 308 çadır, 3 bin 300 yatak, 7 bin 295 battaniye, 7 bin 200 yastık-çarsaf seti ile 2 bin 232 mutfak seti gönderildiği anımsatılan açıklamada, Türk Kızılay tarafından bölgeye 12 bin 500 kisilik sıcak yemek, 4 bin kumanya, 75 gıda kolisi ve 5 bin kisilik sahra mutfak kiti ulaştırıldığı, Bingöl'de 953 ve Erzurum'da ise 458 çadırın kurulumunun tamamlandığı bilgisi verildi.

- Depremzedelere psikolojik destek

Depremden etkilenen vatandasların psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma başlatıldığının hatırlatıldığı açıklamada, Bingöl Aile, Çalısma ve Sosyal Hizmetler Müdürlügünden 34 sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyologun, 114 hanedeki vatandaşlarla birebir destek görüsmeleri yaptığı belirtildi

Açıklamada, Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı tarafından hasar tespit çalısmalarını gerçeklestirmek üzere 90 personelin görevlendirildiğine işaret edildi.

Anadolu Ajansı
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