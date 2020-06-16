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Çanakkale çöplüğe döndü, belediye suskunları oynuyor

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Sarıçay bölgesinde oluşan çevre kirliliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
 16 Haziran 2020 13:04
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Çanakkale çöplüğe döndü, belediye suskunları oynuyor

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Sarıçay bölgesinde oluşan çevre kirliliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Makas, "Kentimizde, belediye tarafından kaderine terk edilen Sarıçay bölgesi, çevre kirliliği oluşturmaya devam ediyor. CHP'li Çanakkale Belediyesi şehri güzelleştirmek için adımlar atmıyor. Çanakkaleli hemşehrilerimizin kendi duyarlılıkları olmasa görüntü kirliliğinin üst düzeye çıktığı bir şehir olacağız. CHP'li Çanakkale Belediyesi Hükumetimizin kentimize dair yaptığı çalışmaları sadece uzaktan izliyor" dedi.

Çanakkale'nin Sarıçay bölgesindeki çevre kirliliğini gündeme getiren Başkan Makas, "Dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan şehrimizde, gelen misafirlerimiz bu görüntüleri görüyor. Çanakkaleliler olarak tabi ki bu durum bizi çok üzmektedir. Belediyenin rutin işlerini bile yapamadığını görüyoruz. Biz belediyeden yeni yatırımlar, çalışmalar yapma konusunda umutlu değiliz. Artık tek isteğimiz Sayın Başkanın sorumluluğundaki belediyenin kentimizi, hiç olmazsa ilk seçimde sonlanacağını düşündüğümüz yönetememezlik sürecinde rutin işlerini yapmasıdır. Bizim vurguladığımız, çevre düzenlemesi ve temizliği sorunları iken Başkan, her zaman olduğu gibi polemik yaparak konuyu bağlamından koparıyor. Biz, Sayın Başkanın görevinin başında olduğunu neyse ki polemikleri sayesinde görüyoruz. Oysa Çanakkale'miz polemik değil, marka değerine yakışır hizmet bekliyor. Belediye meclisinde 'Çanakkale'nin çevre sorunları bitmiştir' diyen Sayın Başkan, peki bu görüntüler nedir? Fevzipaşa'da yaşayan hemşehrilerimizin sizin için hiç mi önemi yok? Çanakkaleli hemşehrilerimizin yaşam standartlarını neden umursamıyorsunuz? Çanakkaleli hemşehrilerimizin endişesini dile getirmek için sizden icazet mi alacağız? Sayın Başkanın Belediye Meclisindeki ifadeleri acziyetin, iş bilmezliğin itirafıdır. Açıklamalarınızda öz eleştiri yapıyorsunuz. Bütün Çanakkale görmüştür ki bu öz eleştiri tam manasıyla kendi gündemini polemiklerle oluşturup, kentin gündemini örtbas çabalarıdır" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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