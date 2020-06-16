Avukat 12'nci kattaki evinin balkonundan düştü
|16 Haziran 2020 13:13
|Yazdır
Olay, dün akşam Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'da avukatlık yapan Doğa Tokuçoğlu, dengesini kaybedince, 12'nci kattaki evinin balkonundan, beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Doğa Tokuçoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Tokuçoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
İNTİHAR İHTİMALİ ARAŞTIRILDI
Tokuçoğlu'nun balkondan düştüğü sırada, evinde çocukluk arkadaşları ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Polise ifade veren arkadaşlar, Doğa Tokuçoğlu'nda olağan dışı bir durum fark etmediklerini, intihar etmesi için bir neden bulunmadığını söylediler. Yapılan inceleme sonunda da nişanlı olan Tokuçoğlu'nun intihar ettiğine dair bir bulguya rastlanmadı. Tokuçoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü 5 yaralı
16 Haziran 2020 14:26
|Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadının testi pozitif çıktı
16 Haziran 2020 13:51
|5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı kamerada
16 Haziran 2020 13:03
|Amcasını öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
16 Haziran 2020 11:36
|Telefon dolandırıcılarını ses izleri ele verdi
16 Haziran 2020 09:13
|Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü sayısı 5'e çıktı
16 Haziran 2020 06:10
|Kırıkkale'de ele geçirildi! Milyonlarca lira değerinde
15 Haziran 2020 23:29
|12'nci kattan düşen avukat hayatını kaybetti
15 Haziran 2020 23:28
|Şüphelileri kovalarken başını taşa çarpan polis yaralandı
15 Haziran 2020 23:06
|Erzincan'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
15 Haziran 2020 22:39