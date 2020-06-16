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2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı

UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a aldı. 2021 finalini ise seyircili olarak İstanbul'da oynatmaya karar verdi.
 16 Haziran 2020 13:18
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2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı

UEFA, Türkiye'nin başvuru sonucu 2020 Şampiyonlar Ligi ev sahipliğini 2021 yılına erteledi. Bu sene dev final ise Lizbon'da yapılacak.

UEFA'nın Avrupa kupaları konusunda yarın yapacağı kritik zirve öncesi dev finalin yeni adresi belli oldu. İstanbul'un 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği, 2021 sezonuna ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu, pandemi nedeniyle seyircisiz olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan finalin, ülke tanıtımına gerekli getiriyi sağlayamayacağını belirterek UEFA'ya 2020 yerine, 2021 finaline ev sahipliği yapmak istediğini iletti. UEFA'da yapılan görüşmeler sonucunda, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 finali Lizbon'a verildi. UEFA, Türkiye'nin isteği üzerine de 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi.

UEFA'nın, yarın yapacağı toplantı öncesi konu hakkında bu akşam resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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