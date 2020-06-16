Meteorolojiden kuzey ve iç kesimler için sağanak uyarısı
|16 Haziran 2020 13:37
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Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde pazartesiye kadar yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülürken, bazı yerlerde yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının düşerek, mevsim normallerinin 2-4 derece altına inmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye, Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan yüksek seviye alçağı ve buna bağlı atmosferin üst seviyelerindeki soğuk havanın etkisinde bulunuyor.
Bu nedenle yurdun kuzey ve iç kesimleri mevsim normallerine göre yağışlı bir haziran geçiriyor.
Gelecek hafta başına kadar kuzey ve iç kesimlerde, cuma gününden itibaren de doğu kesimlerde genellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yerel olarak kısa sürede kuvvetli yağış öngörülürken, gök gürültülü sağanakla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında rüzgar da bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların etkisiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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