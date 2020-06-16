Tokat'ta son iki günde 20 pozitif vaka
|16 Haziran 2020 13:40
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Tokat'ta son iki günde panemi hastanesinde tedaviye alınan 20 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta il genelindeki korona virüs hastalarının kabul edildiği pandemi hastanesinde son günlerde yoğunluk yaşanıyor. Yarısı korona virüs hastalarına ayrılan Tokat Devlet Hastanesine son 2 günde getirilen 20 korona virüs şüphelisi hastanın testleri pozitif çıktı. Son bir günde hastaneye sevk edilen 12 kişiden 6'sının Zile ilçesinden çıkması dikkat çekti. Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Uzunköyden 5 vaka ile ilçe merkezinden 1 kişi hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.
2 kamyoncuda korona virüs tespit edildi
İran'dan yurda giriş yapan ağır vasıta şoförlerinden yabancı uyruklu bir kişi ile Türk vatandaşının sınır kapısında korona virüs testi için sürüntü alındı. Yollarına devam eden sürücülerin testlerinin pozitif çıkması üzerine Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis tarafından araçlar durduruldu. Her iki tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafında ambulansla Tokat'a getirilerek tedavi altına alındı.
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