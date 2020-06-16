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Farklı bir hastalığı olmak virüsü şiddetli geçirmede etken mi? İşte cevabı

Dünyada her 5 kişiden birinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) şiddetli enfekte etme riskini artırabilecek altta yatan bir sağlık sorununa sahip olduğu bildirildi.
 16 Haziran 2020 13:47
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Farklı bir hastalığı olmak virüsü şiddetli geçirmede etken mi? İşte cevabı

Dünyada her 5 kişiden birinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) şiddetli enfekte etme riskini artırabilecek altta yatan bir sağlık sorununa sahip olduğu bildirildi.

Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulundan Andrew Clark liderliğinde 188 ülkeden elde edilen verinin kullanıldığı modelleme çalışmasının sonuçları, "Lancet Global Health" dergisinde yayımlandı.

Çalışma, dünya nüfusunun yüzde 22'sinin, yani 1,7 milyar kişinin, Tip 2 diyabetten kalp rahatsızlığına varan çeşitli hastalıklardan muzdarip olduğunu, bu kişilerin 349 milyonunun, Kovid-19'la enfekte olmaları halinde muhtemelen hastanede tedavi edilmeye ihtiyaç duyacağını ortaya koydu.

Kovid-19'u ağır geçirme olasılığı, 20 yaş altındakiler için yüzde 1'den az, 70 yaş ve üzerindekiler için yaklaşık yüzde 20 olarak hesap edildi. 70 yaş üzeri erkeklerde riskin yüzde 25'in üzerine çıktığı gözlendi.

Çalışma, 65 yaşın altında tüm yaş gruplarında erkeklerin hastaneye kaldırılma olasılığının kadınlardan iki kat fazla olduğunu da gösterdi.

Altta yatan en az bir rahatsızlığı bulunan 20 yaş altında kişilerin dünya genelinde oranının yüzde 5'ten az, 70 yaş ve üzerindekilerin yüzde 66, bu kişilerin nüfusa oranının Afrika'da yüzde 16, Avrupa'da ise yüzde 31 olduğuna da işaret edildi.

Çalışan nüfusun (15 ila 64 yaşlarındakilerin) yüzde 23'ünde de altta yatan en az bir rahatsızlığın bulunduğu belirtildi.

Andrew Clark, çalışmayla ilgili, "Hesaplamalarımızın, ağır rahatsızlanma riski yüksek olanları koruma amaçlı önlemler açısından faydalı bir başlangıç noktası olmasını ümit ediyoruz. Bunlara, altta yatan rahatsızlıkları olanlara sosyal mesafe önlemlerine risk seviyelerine uygun biçimde uymaları yönünde tavsiye vermek ya da gelecekte aşı önceliği tanımak dahil edilebilir." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı
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