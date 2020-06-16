Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadının testi pozitif çıktı

POLİSLERE, HANGİ RÜTBE VE DERECEDEKİ GÖREVLER VERİLEBİLİR? Polislerin tabi olduğu mevzuat konusunda bir dağınıklık bulunmaktadır. Örneğin mali hakları 657 sayılı kanun, disiplini 7068 sayılı kanun, rütbe terfilerini 3201 sayılı Kanunun, görev, yetki ve sorumluluklarını ise 2559 sayılı Kanun belirlemektedir. Bu yazıda, polislere hangi rütbe ve derecedeki görevlerin verilebileceği açıklanacaktır.