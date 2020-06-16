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Erdoğan, o ismi daha önce arayıp görevi tebliğ etmiş

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. Çalışkan'ın yerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi. 23 yaşında Emniyet teşkilatına giren Zafer Aktaş, 90'lı yılların sonunda FETÖ kumpasına uğrayıp dava üstüne dava yedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016'ya kadar pasif görevlerde kalan Aktaş'ı dün Beştepe'ye çağırarak, yeni görevini bizzat tebliğ etti.
 16 Haziran 2020 13:56
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Erdoğan, o ismi daha önce arayıp görevi tebliğ etmiş

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. Çalışkan'ın yerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi. 23 yaşında Emniyet teşkilatına giren Zafer Aktaş, 90'lı yılların sonunda FETÖ kumpasına uğrayıp dava üstüne dava yedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016'ya kadar pasif görevlerde kalan Aktaş'ı dün Beştepe'ye çağırarak, yeni görevini bizzat tebliğ etti.

Türkiye'nin en büyük şehrinin emniyet müdürü değişti. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Mustafa Çalışkan'ın yerine İstanbul Emniyet Müdürü oldu.

1987'de Polis Akademisi'ni bitiren Zafer Aktaş, 1999'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

"FETHULLAH GÜLEN VE IŞIK TARİKATI"

Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, yardımcısı Osman Ak, İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman ve yardımcısı Zafer Aktaş, "Fethullah Gülen ve Işık Tarikatı" başlıklı bir rapor hazırladı.

GÜLEN RAPORDAN ÜÇ GÜN SONRA ABD'YE GİTTİ

Raporda bugün bir bölümü tutuklu bazıları da firarda olan Ahmet Pek, Ramazan Akyürek, Recep Güven, Yakup Saygılı ve Emrullah Uslu gibi 132 FETÖ üyesi polisin ismi de yer alıyordu. Rapor tamamlanıp 18 Mart 1999 günü Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne teslim edildi; üç gün sonra Fethullah Gülen, ABD'ye gitti ve bir daha dönmedi.

TELEKULAK DAVASINDA YARGILANDI

Bu rapordan sonra Cevdet Saral, Osman Ak, Ersan Dalman ve Zafer Aktaş'ın başına gelmeyen kalmadı. Dört emniyet hakkında "Usulsüz ve mahkeme kararı olmadan telefon dinleme" suçlamasıyla dava açıldı.

"Mahkeme kararı olmadığı halde çeşitli gerçek ve tüzel kişilere ait bazı telefonların dinlenmesi" suçlanmasıyla yıllarca 'Telekulak' davasında yargılandılar. Davalar beraatle sonuçlansa da bu emniyetçilere aktif görev verilmedi.

47 YAŞINDA BİRİNCİ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Osman Ak 15 yıl sonra il emniyet müdürü olabildi. Cevdet Saral ve Ersan Dalman emekliye ayrıldı. Aktaş 2011 yılında 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi edebildi, beş yıl polis başmüfettişliği yaptıktan sonra 2016'da Muş İl Emniyet Müdürü olarak aktif göreve dönebildi.

2018'in son günlerinde Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş, dün geceki kararnameyle İstanbul Emniyet Müdürü görevine getirildi.

Asuman ARANCA
Sözcü
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