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EBA'da sınırlamalar kalktı, 7/24 kullanılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), dijital eğitim platformu EBA, öğrencilerin 7 gün 24 saat kullanımına açıldı.
 16 Haziran 2020 14:09
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EBA'da sınırlamalar kalktı, 7/24 kullanılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), dijital eğitim platformu EBA, öğrencilerin 7 gün 24 saat kullanımına açıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, yoğunluk nedeniyle uygulanan EBA kullanımı saat sınırlaması kaldırıldı. Yapılan yenilikle EBA, 7 gün 24 saat sınırsız kullanılabilecek.

Canlı sınıflar için saatler daha önce planlandığı şekilde devam edecek.
Anadolu Ajansı
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