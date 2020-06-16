EBA'da sınırlamalar kalktı, 7/24 kullanılabilecek
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), dijital eğitim platformu EBA, öğrencilerin 7 gün 24 saat kullanımına açıldı.
|16 Haziran 2020 14:09
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), dijital eğitim platformu EBA, öğrencilerin 7 gün 24 saat kullanımına açıldı.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, yoğunluk nedeniyle uygulanan EBA kullanımı saat sınırlaması kaldırıldı. Yapılan yenilikle EBA, 7 gün 24 saat sınırsız kullanılabilecek.
Canlı sınıflar için saatler daha önce planlandığı şekilde devam edecek.
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