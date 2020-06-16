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Yargıtay, Mersin'deki darbe girişimi davasında kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Akdeniz Bölge Komutanı tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, eski kurmay başkanı albay Tayfun Ergi, eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen ile eski deniz ikmal binbaşı İlhan Tabur, dönemin harekat şube müdürü kurmay yüzbaşı Ali Gül'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı
 16 Haziran 2020 14:46
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Yargıtay, Mersin'deki darbe girişimi davasında kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde Mersin'de yaşananlara yönelik açılan davada eski Akdeniz Bölge Komutanı tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını uygun buldu.

Daire, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan, eski kurmay başkanı albay Tayfun Ergi, eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen ile eski deniz ikmal binbaşı İlhan Tabur, dönemin harekat şube müdürü kurmay yüzbaşı Ali Gül'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayan Daire, eski 4. sınıf emniyet müdürü Yaşar Şimşek ile eski polis Seydi Vakkas Fidan'ın, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan aldığı 15'er yıl hapis cezasını da uygun buldu.

FETÖ üyeliğinden Bekir Polat ile eski emniyet müdürü Salim Yavuz'un 10 yıl 6'şar ay, eski Akdeniz İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Selahattin Akçay, eski polisler Cumali Kenru ve Seren Kesici'nin 9'ar yıl, eski polisler İrfan Tellioğlu, Mustafa Uyanık, Recep Yıldız ile Demirhan'ın eski emir astsubayı Hakan Öğüt'ün 7 yıl 6'şar ay hapis cezaları da onandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, emekli deniz binbaşı Mehmet Emin Ceylan, eski uzman çavuşlar Ahmet Tufan Özbar, Seyhan Açar ve Mehmet Şimşek, eski polis Mustafa Gezginci, Hakan Topal, eski TCG Taşucu Gemi Komutanı yüzbaşı Zekeriya Kayalar ile eski polis Koray Gün hakkındaki beraat hükmünün de onanmasına karar verdi.

Daire, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan astsubay Mehmet Emin Toker ile Demirhan'ın şoförü eski memur Kadir Nevzat Yontkan hakkındaki hükmü ise sanıkların eyleminin anayasayı ihlal suçuna yardımı oluşturduğu gerekçesiyle bozdu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanık Türkan Yavuz'a "örgüt üyeliği"nden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının da bozulmasına hükmetti.

- Karardan

Sozde sıkı yonetim emrinin Akdeniz Bolge Komutanlıgına gönderilmesinin ardından sanık Nejat Atilla Demirhan ve Tayfun Ergi'nin emriyle personelin karargaha çağrıldığı aktarılan kararda, askeri birliklerin komutanlarının bulundugu ortamda sozde sıkı yonetim emrinin okundugu belirtildi.

Mersin'de darbe emrinin gereginin yapılması hususunda Demirhan baskanlıgında faaliyet yürütüldüğü ifade edilen kararda, Mersin Valisinin ve emniyet müdürünün gozaltına alınmaya calısıldıgı kaydedildi.

Kararda, sanıkların uyesi oldukları silahlı teror orgutunun, Turkiye Cumhuriyeti Anayasasının ongordugu duzeni ortadan kaldırmaya veya bu duzen yerine baska bir duzen getirmeye veya bu duzenin fiilen uygulanmasını onlemeye tesebbus amacına yonelik olarak vahamet arz eden eylemleri gerceklestirdigi vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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