Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle 3 tutuksuz sanığa hapis cezası verildi.
|16 Haziran 2020 15:44
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle 3 tutuksuz sanığa hapis cezası verildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sedef A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
İddiaları reddeden sanık, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Aynı mahkemedeki diğer davalarda, ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ayşe Ü. ve Tuğba Ç. de aynı sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
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