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2 ilde gösteri, yürüyüş ve kente giriş çıkışlar yasaklandı

Mersin ve Bolu'da gösteri, yürüyüş, açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin 15 gün sınırlandırıldığını bildirdi.
 16 Haziran 2020 20:02
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2 ilde gösteri, yürüyüş ve kente giriş çıkışlar yasaklandı

BOLU

Bolu Valiliği, gösteri, yürüyüş, açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin 15 gün sınırlandırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik makamı oluruyla kentte milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, Türkiye'de ve dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi, olası yağma ve infial yaratabilecek olayların engellenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ile özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Kentte, yapılması muhtemel her türlü eylem ve etkinlikle belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve protesto eylemleri, miting, stant açma, çadır kurma, ticari faaliyetler hariç olmak üzere el ilanı, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi eylemler ile etkinlikler ve yapılabilecek eylemlere destek vermek amacıyla diğer illerden Bolu'ya gelebilecek araçlar ve şahısların ile girişlerinin 15 Haziran saat 08.00'den 29 Haziran saat 08.00'e kadar yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinlikler, resmi bayram ile kutlamalar, gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik toplantılar ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında üyelerine yönelik yapacağı toplantıların söz konusu yasaklardan hariç tutulduğu aktarıldı.

MERSİN

Mersin Valiliğinden yürüyüş, açık hava toplantısı, toplu karşılama, uğurlama, çadır ve stant kurulması ile kente giriş ve çıkışların 15 gün sınırlandırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Demokratik Mücadele Programı" adı altında planlanan eylem ve etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaya dönüşme riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının planlanan bu eylem ve etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı belirtilen açıklamada, "Mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla 16.06.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 15 gün süreyle Mersin genelinde geçerli olmak üzere tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır." denildi.

Eylem ve etkinlik programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalarca yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanmasının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem ve etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine, olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
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