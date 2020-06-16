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Vali sitem etti: Saatlerce sohbet edip, maske kullanmıyorlar

Normalleşme süreci kapsamında gezi, park ve mesirelik alanlarının açıldığına dikkat çeken Seymenoğlu, "Ama vatandaşımız buralarda sanki hiçbir sıkıntımız yokmuş gibi birbirleriyle saatlerce sohbet ediyor ve maske kullanmıyor. Vatandaşlarımızı uyarıyorum eskiden beri aldığımız tedbir ve kurallara aynı ciddiyetle uyalım. Tedbirlere uyarsak sıkıntıları en hızlı şekilde aşarız diye tahmin ediyorum" diye konuştu.
 16 Haziran 2020 16:00
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Vali sitem etti: Saatlerce sohbet edip, maske kullanmıyorlar

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte 7'si hastanede biri de evde takip edilen toplam 8 korona virüs vakası olduğunu belirterek, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na verdiği 'Güvenli Oda' belgesinin takdim törenine katıldı. Burada konuşan Vali Seymenoğlu, kentteki korona virüs vaka sayısını açıklayarak, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde tedbirler uygulandığına dikkat çeken Vali Seymenoğlu, Isparta'da maske takma zorunluluğu olduğunu hatırlattı. Pandemi sürecinin başta ekonomi olmak üzere en az kayıpla atlatılması için tedbirlerin önemli olduğunun altını çizen Vali Seymenoğlu, "Bazı illerde şuanda gördüğünüz gibi salgın düşüşteyken, yükselişe geçti. Bu durum Isparta için de olabilir. 450 bin şehir nüfusu olan Isparta'da, dışarıdan gelen mevsimlik tarım işçilerini ve turizm anlamında gelenleri de hesaplarsanız daha yüksek insanın hareket olduğu şehrimizde 7 hastanede, bir de evinde takip edilen pozitif vakamız var. Bunu daha da altlara çekmiştik. Geçmişte 3'lere kadar düşmüştü. Dışarıya iş için gidiyorsunuz birisiyle temasa geçiyorsunuz onda virüs varsa size de bulaşıyor ve şehrinize gelince etrafınıza bulaştırıyorsunuz. Onun için tedbirleri elden bırakmamak lazım" dedi.

"Vaka sayısı artarsa tarım ve turizme bazı sınırlamalar getirmek zorunda kalabiliriz"

Isparta'da turizm hareketliliğini başlattıklarını ifade eden Vali Ömer Seymenoğlu, "Bu konuda maske, sosyal mesafe ve diğer tedbirleri uygularsak başarılı oluruz. Aksi takdirde pozitif vaka sayısı arttığı takdirde belki de tarım ve turizme bazı sınırlamalar getirmek zorunda kalabiliriz. Ancak şuanda şükürler olsun Isparta için böyle bir tedirginliğimiz gerek yok. Ama maskemizi çıkarttığımız takdirde, eski normale hızlı şekilde döndüğümüzde emin olun pozitif vaka sayısı artacaktır" dedi.

"Saatlerce sohbet edip, maske kullanmıyorlar"

Normalleşme süreci kapsamında gezi, park ve mesirelik alanlarının açıldığına dikkat çeken Seymenoğlu, "Ama vatandaşımız buralarda sanki hiçbir sıkıntımız yokmuş gibi birbirleriyle saatlerce sohbet ediyor ve maske kullanmıyor. Vatandaşlarımızı uyarıyorum eskiden beri aldığımız tedbir ve kurallara aynı ciddiyetle uyalım. Tedbirlere uyarsak sıkıntıları en hızlı şekilde aşarız diye tahmin ediyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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