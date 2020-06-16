Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde yeni deprem
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|16 Haziran 2020 16:14
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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