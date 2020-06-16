Malatya'da 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
|16 Haziran 2020 16:23
|Yazdır
Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün sözde eski Güney Kore imamı olduğu öne sürülen zanlının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait kapatılan kurum çalışanı ve ByLock kullanıcısı 5, örgütün sözde eski Güney Kore imamı olduğu yönünde bilgiler elde edilen iş adamı ile biri ihraç 4 astsubay olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması çalışmalar devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit
17 Haziran 2020 08:57
|İlk FETÖ raporunu hazırlayan ekiptendi
17 Haziran 2020 07:56
|Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi daha yakalandı
17 Haziran 2020 07:37
|İhraç edilen eski öğretmen, yatak bazasında yakalandı
16 Haziran 2020 20:37
|FETÖ'den gözaltına alınan 5 eski polis serbest bırakıldı
16 Haziran 2020 19:45
|Tekirdağ'da FETÖ'den 6 astsubay gözaltına alındı
16 Haziran 2020 19:12
|Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
16 Haziran 2020 19:06
|JGK darbe davasına virüs önlemleriyle devam edildi
16 Haziran 2020 18:37
|Eskişehir'de FETÖ'nün 5 mahrem imamına hapis cezası
16 Haziran 2020 17:25
|Adana'da FETÖ sanığı 3 eski polise tahliye
16 Haziran 2020 17:07